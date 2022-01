Urge mejorar calidad de clases virtuales

A casi dos años de que inició el sistema de clases a distancia en México, debido a la pandemia por Covid-19, tenemos claro que urge mejorar la calidad del método virtual que ofrecen las escuelas públicas de nuestro país, además de asuntos correspondientes a las instalaciones como ventilación adecuada y sana distancia, que han recomendado los expertos durante la misma.

Desafortunadamente nos enfrentamos a la dura realidad de que la mayoría de las escuelas públicas carecen de las herramientas necesarias para impartir clases a distancia. Adicionalmente, aún hay muchas familias que continúan sin tener acceso a internet o que simplemente no pueden costear los aparatos tecnológicos que requiere este sistema y que el Estado tampoco ha solucionado porque la Educación, definitivamente, no es uno de los caprichos del presidente.

En otros países, incluso de América Latina, están vacunando a niños de 5, 7, 9 y 12 años, pero en México no quieren vacunar a los menores de 15, pareciera que si no votas no cuentas para el gobierno de Morena y eso es terrible e inhumano.

Es lamentable cómo este gobierno ha actuado en medio de una pandemia solamente pensando políticamente. Lo que este gobierno ha hecho es letal. La imposibilidad de tener vacunas porque quisieron concentrarlas para administrarlas políticamente no solo es miserable, sino ha sido mortal para cientos de miles de personas.

Muchos mexicanos anhelaban que en estas últimas semanas se tuviera ya acceso a vacunas para menores de 15 años, pero no fue así. Mientras en otros países los niños regresan a clases vacunados, aquí seguimos sin segundas dosis para millones de personas y sin primera dosis para más de 20 millones de menores de 14 años.

Ante esta cuarta ola de contagios, es urgente que las autoridades dejen de engañar a los mexicanos y no los expongan a este letal virus. La falsa narrativa que se da desde Palacio cobrará muchas vidas más si siguen sin tomarla como lo que es: una emergencia sanitaria.

Lo que pedimos los ciudadanos no es cerrar la economía, tampoco seguir solo con clases a distancia, sino que se tomen medidas eficientes, se otorguen apoyos reales, se hagan pruebas y se apliquen vacunas.