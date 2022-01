Semáforo epidemiológico, inútil e ineficiente

¿Deberían aplicar nuevamente las clases virtuales para los niños ante el alza de casos de Covid-19? Sí, bajo todos los puntos de vista. Este tipo de aspectos junto con otros de la vida social en nuestro país nos dejan claro que aquella idea de crear un semáforo epidemiológico no sólo era inútil, sino metodológicamente ineficiente, ya que no existen lineamientos ni protocolos claros para determinar cuándo debemos volver a determinado color del semáforo.

Es decir, se trata de una arbitrariedad de las autoridades en materia de salud que pone en grave riesgo a la población mexicana.

A pesar de la suficiencia de vacunas que se ha informado, existe, sin justificación sólida, el mantenimiento de la negativa de vacunar a niñas y niños en nuestro país, quienes además deben afrontar el riesgo de acudir a clases presenciales sin las más mínimas medidas de sanidad porque la propia infraestructura de las escuelas públicas se mantiene en la deficiencia a pesar de la necesidad de contar con salones más espaciosos, ventilados, con instalaciones sanitarias suficientes y limpias, cuando se replanteó el regreso a clases.

Es cierto que la variante Ómicron no es tan fuerte como otras anteriores, pero sí tiene una capacidad de contagio mayor que pone en riesgos a millones de niñas y niños que no tienen ni siquiera una dosis de vacuna, lo que ha generado nueva saturación de hospitales, ocupación máxima en nosocomios de especialidad infantil y mantenimiento de fallecimientos a causa del COVID19.

Ese pretexto de que no es tan grave esta nueva cepa cede ante la lógica del desabastecimiento de medicamentos, falta de personal e infraestructura médica junto con la necesidad urgente de vacunar a los menores.

Nuevamente llegamos tarde a medidas que se han implementando en el mundo entero, en el que las personas vulnerables, entre ellas las no vacunadas, no pueden salir a las calles para evitar que proliferen los contagios, lo cual demuestra que si hay algo que no le interesa a las autoridades de salud en México es el pueblo de México, todo con aras de mantener un discurso hegemónico de que nada pasa a pesar de las cifras tan desalentadoras de contagios y muertes.

Parece que mandar a los estudiantes a las aulas sin las medidas mínimas de seguridad es lamentable y reprobable para una persona que, incluso, ya se solicitó se investigue por los cientos de miles de muertes de mexicanas y mexicanos que confiaron en un discurso irresponsable.