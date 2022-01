La carrera por la electrificar el mercado

De acuerdo con proyecciones de las principales armadoras del planeta, entre el 2025 y el año 2040, los pisos de venta de autos serán dominados por modelos eléctricos e híbridos. Hoy en día no hay armadora que no integre en su gama modelos eléctricos o híbridos y aunque la tendencia es que tengan costos accesibles, lo cierto es que esas proyecciones al parecer no tenían presupuestado un entorno de pandemia ni la crisis de los semiconductores, chips y demás diminutas autopartes.

Por ejemplo, General Motors Company (GM), acaba de anunciar una inversión de más de $7 mil millones de dólares para cuatro de sus sitios de manufactura en Michigan, que no sólo generarán 4 mil nuevos puestos de trabajo, sino que además aumentará significativamente la capacidad de producción de celdas de baterías y pickups eléctricas.

Se trata del anuncio de inversión más grande en la historia de GM pues incluye la construcción de una nueva planta de celdas de baterías Ultium en Lansing y la conversión de la Planta Ensamble en Orion Towinship, también en Michigan, para la producción de Chevrolet Silverado EV y de GMC Sierra totalmente eléctrica, convirtiéndose en la segunda planta de GM programada para construir pickups grandes eléctricas.

En tanto que la firma del óvalo azul hace lo propio al revelar también sus planes de duplicar casi por completo la producción de la nueva F-150 Lightning en el Rouge Electric Vehicle Center, dando como resultado 150,000 unidades anuales. Con esta estrategia Ford pretende satisfacer la alta demanda de la primera versión completamente eléctrica del vehículo más vendido de Estados Unidos, la Serie F.

En esta carrera hay beneficios colaterales pues la compañía está trabajando con proveedores clave para encontrar soluciones que le permitan aumentar la capacidad de la producción de las piezas de los vehículos eléctricos, incluidas las celdas y bandejas de batería, así como los sistemas de propulsión eléctrica.

De esta manera, Ford encabezar la revolución de los vehículos eléctricos, invirtiendo más de 30 mil millones de dólares hasta el 2025, y convertirse en uno de los fabricantes de vehículos eléctricos más importantes en América del Norte al proyectar la capacidad global para producir 600,000 vehículos eléctricos de batería al año.

Del otro lado del charco no se quedan con los brazos cruzados, pues la nipona Honda avanza en su objetivo inicial de ventas anuales de 70,000 unidades de su SUV Prologue, primer Vehículo Eléctrico de Baterías (BEV) de Honda, que saldrá a la venta en 2024.

Con este lanzamiento, las ventas de vehículos electrificados de Honda se verán impulsadas por la introducción de otros vehículos basados en la arquitectura eléctrica e-Architecture. De este modo, Honda busca alcanzar ventas previstas de 500,000 BEV hacia 2030 y alcanzará 100% de ventas de vehículos de cero emisiones en Estados Unidos hacia el año 2040. Tome nota.

Cambios en LLYC

La firma de consultoría en comunicación, mercadotecnia digital y asuntos públicos LLYC nombró a David González Natal como su nuevo Director General de la Región Norte de América Latina, que sustituye a partir de enero de 2022 a Javier Rosado que pasa a la posición de Chief Client Officer de LLYC Américas, además ambos directivos son socios de la compañía.

González Natal dirigirá las operaciones en México, Panamá y República Dominicana y también pasará a formar parte del Comité Ejecutivo global de la compañía. El anuncio se produce poco tiempo después de que LLYC haya reforzado su apuesta en la región con la adquisición del 75% de la agencia creativa data-predictive BESO en México.

En los casi ocho años que David González Natal lleva en la firma, ha liderado la transformación creativa de la compañía desde su posición al frente del área global de Engagement, responsabilidad que mantendrá en su nueva ubicación. Además, en Europa ha dirigido proyectos de gran impacto para marcas como BBK, BBVA, Multiópticas, Coca-Cola, Campofrío o Telefónica, ganadores de más de 150 premios internacionales y nacionales de creatividad, marketing y comunicación.

Rascacielos mazatlecos

Nos cuentan que Mazatlán es un imán para la inversión en bienes raíces. De acuerdo con datos de este ayuntamiento, la ciudad acumula más de 40 mil millones de pesos de inversión privada durante los últimos 3 años en el sector inmobiliario. Incluso la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de esta urbe, organismo dirigido por Roberto Arellano Osorio, la Perla del Pacífico mantendrá su crecimiento por al menos, una década más.

Estos factores fueron determinantes para que, la plataforma virtual eXp, dirigida en México por Ismael González, decidiera estrenar su participación en el futbol mexicano a través del patrocinio del equipo Mazatlán FC con la intención de acercar los servicios de corretaje inmobiliario a nuevos clientes, agentes y habitantes de esta ciudad que se ha posicionado como una de las principales urbes con playa , para visitar y elegirla como lugar de residencia.

Es notorio que cada vez más empresas que basan su modelo de negocio en plataformas tecnológicas reconocen la importancia de incursionar en el mundo del deporte como un método eficiente para dar a conocer su innovación, como buen ejemplo tenemos el apoyo de Bitso a la selección mexicana de futbol.

FUNO Sustentable

Y ya para terminar, le platico que Fibra Uno (FUNO), que es dirigida por André El-Mann, está avanzando fuertemente en su estrategia de Environmental, social and corporate governance, esto se lo comento debido a que el principal fideicomiso inmobiliario de nuestro país que integra más de 660 propiedades a nivel nacional.

Está apostando fuertemente por una estrategia contundente para que sus inmuebles cuenten con certificaciones Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, creadas por el Consejo de Edificación Sustentable de Estados Unidos (U.S. Green Building Council), consolidando así una estrategia de sustentabilidad tangible en el mediano y largo plazo.

Es así que, como parte de este planteamiento, varios edificios y desarrollos más emblemáticos para uso de oficina y de tipo industrial pertenecientes al portafolio de FUNO, ya cuentan con certificaciones LEED GOLD, considere entre ellos a Torre Mayor, Torre Diana, Midtown Jalisco, Lerma Park Nave 1 y Centrum Park Edificio E, entre muchos otros.