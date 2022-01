El ídolo con ojos rojos

No hay duda de que Nicky Jam es uno de los artistas más importantes de la industria de la música, incluso, me atrevo a decir que el puertorriqueño hoy en día porta con orgullo el emblema de ídolo. Y es que durante décadas ha demostrado que la clave del éxito no consiste en sentarse a esperar, sino que debes estar en constante esfuerzo y trabajar con garra y pasión para ser mejor con cada paso que de y así consolidar tu carrera.

“Yo soy una persona que tiene un motor adentro que no me deja parar. Aunque sea una pandemia o una enfermedad, yo no me permito parar y de hecho me dicen que debo descansar, pero soy de la idea de que descansaré en el momento en el que Dios me lleve con él, antes no”.

Y no es para menos, pues detrás de la danza de los millones que hoy representa Nicky Jam para la industria, hay una pasión que no le cabe en el pecho y que se nota en cada canción, cada proyecto y cada salto al escenario.

Además, no es un secreto que el camino que el artista ha recorrido ha sido muy complicado a nivel personal y profesional, pero el tomó esto como una oportunidad para afanarse a su sueño y seguir adelante a pesar de los obstáculos. Y es que no es un secreto que la tecnología y las plataformas digitales han permitido que los artistas emergentes se eleven rápidamente, pero para quienes llevan décadas en la industria la historia ha sido diferente y han tenido que valerse de otros recursos para lograr alcanzar sus sueños.

“Si, hay muchos artistas que no tuvieron que pasar por lo que yo pasé y me costó 25 años el poder llegar a esos millones. 25 años de luchar por un género, tocar la puerta y que muchos me la cerraran en la cara y después luchar con la vida y mis problemas personales y al volver de mi ausencia de una década, me encuentro con todos esos éxitos y millones de los que hablas”.

Por ello, el nombre de “Nicky Jam” no sólo se ha convertido en uno de los espectros más grandes del género urbano, sino que también es un gran ejemplo a seguir para todas esas nuevas generaciones de artistas que buscan abrirse paso en esta carrera de resistencia.

“Se trata de que la gente quiera ser como uno, pero también hay que saber que somos humanos y que no siempre todo puede ser perfecto y creo que el mejor modelo a seguir es una persona que se puede caer pero que aprende a levantarse”.

Palabras resuenan en la mente de muchos y que marcan su historia. “Ojos Rojos”, es un título fuerte que trae consigo un mensaje de aliento para aquel llanto que ha transcurrido en este último par de años y que ha servido como pegamento para la sociedad.

Ese llanto, no sólo refleja a todo un pueblo, sino que es la viva representación de la esencia de Nicky Jam, quien describe su dolor, su esfuerzo y su pasión a través de los ojos de la mujer.

Pero encontrar el equilibrio para que esta canción sea un hit, sin dejar de reflejar el “verdadero yo” de Nicky Jam, fue todo un reto para el artista, ya que tuvo que enfrentar a la realidad y poner sobre la mesa los ritmos mayormente abrazados por la sociedad actualidad y con ellos, compaginar su esencia y su amor por la música.

“Nicky Jam es un artista melódico que hace canciones más románticas pero también llega un momento en el que simplemente no es el tiempo de ese formato musical. Así que “Ojos Rojos” tiene lo que a la gente le gusta de Nicky Jam, y es difícil encontrar ese equilibrio entre lo que sucede en la música, sin que pierdas tu esencia, y esta canción es la esencia de Nicky Jam”.

Es de esta forma en la que Nick Rivera Caminero, mejor conocido como Nicky Jam, nos demuestra que sin importar cuantos años pasen o cuantos hits logres en tu vida, una vez que te vuelves leyenda, vivirás por siempre.