Delincuencia, más eficiente que el gobierno

Sí, la inseguridad que se está viviendo en México ha llegado incluso a los espacios en donde había existido “cierta seguridad” como los centros turísticos y eso demuestra claramente que la delincuencia organizada está teniendo cada vez más incidencia y las autoridades cada vez permiten que ensanchen más sus territorios porque seguimos sin tener una estrategia de seguridad nacional y tampoco hay coordinación con los estados y los municipios.

Que los turistas, ya sean nacionales o extranjeros, estén expuestos a la posibilidad de ser agredidos dentro de un centro vacacional es una muestra clara de la falta de estrategia de seguridad en nuestro país. Lamentablemente quien está avanzando en su poder no es la autoridad, no es la policía, sino los propios cuerpos delincuenciales.

Urge que haya una estrategia y una coordinación para que en medio de esta pandemia la gente pueda acudir a los centros turísticos sin temor a ser asaltada o a perder la vida, y también urge que haya una certeza de los hoteleros, centros comerciales, restaurantes, todos aquellos que invierten en estos espacios turísticos para que puedan desarrollarse.

La delincuencia no debe ser más eficiente que el gobierno y lamentablemente vemos que esta administración es peor que lo que criticaba, parece ser que al presidente no le interesa la seguridad pues tiene otras prioridades que, definitivamente, no contemplan la seguridad de los mexicanos, quizá porque su familia cuando tiene que vivir o vacacionar lo hace en otros países, pero la mayoría de los mexicanos no pueden salir de vacaciones y cuando lo hacen se encuentran en riesgo.

En la 4T no sólo son mentirosos, también son hipócritas. Vivir en una mansión ubicada en una de las zonas más exclusivas de Estados Unidos, transgrede todo lo que pregonan día con día. Mientras ellos se enriquecen, para el pueblo de México no hay vacunas, ni pruebas, ni empleos, ni seguridad.

El día de hoy inicia el periodo ordinario de sesiones y desde el Senado continuaremos exigiendo 3 temas que sí benefician a los mexicanos y en los que los senadores de oposición trabajaremos: Seguridad, Dinero en los bolsillos y Acceso a los servicios de salud.