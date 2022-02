PolíticaConfidencial diputados disfrutan de “tamales eléctricos”

• Tamaliza energética. No, no es lo que se está imaginando. En el décimo foro de análisis la Reforma eléctrica (uno de los más enriquecedores en materia de datos y cifras a favor y en contra) hubo tamales para presentes y ponentes. La razón fue celebrar el día de la Candelaria y no una cortesía con el titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, después de que no acudió a la primera invitación que le hizo la Cámara baja. Los tamales, dicen, fueron cortesía de la Junta de Coordinación Política que preside el PRI, quien encabezó el evento.

• Hospitales en crisis. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un informe sobre el cementerio de hospitales, que ha documentado ampliamente La Silla Rota desde 2019. Pero quizá no tenga que ir tan lejos para ver las herencias de ese pasado neoliberal tan desastroso porque en la CDMX empieza a crecer la alerta por falta de material quirúrgico y otras cosas…

• Aguas... Muy calientes. La detención por parte de la FGR, que encabeza Alejandro Gertz Manero, del secretario de Seguridad de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez, fue un auténtico balde de agua pero helada para el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, quien ofreció colaboración en el caso… pero recordó que su subalterno tuvo una “conducta intachable” y deja buenos resultados…