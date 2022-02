PolíticaConfidencial el incierto destino de Rosario Robles

• Rosario Robles... ¿sale o se queda? Este viernes puede ser el día en que Rosario Robles Berlanga salga de prisión. Un juez de control determinará si el delito por uso indebido del servicio público que se le imputa ya prescribió. El obstáculo para lograrlo es el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien en los últimos meses ha emitido sentencias en las que ratifica la prisión contra Robles Berlanga, detenida en agosto de 2019 e ingresada a Santa Marta al imponerle la prisión preventiva justificada.

• Temporada de veda. Inicia la veda electoral en el marco de la organización de la consulta de revocación de mandato. El INE ha señalado que no podrá emitirse propaganda gubernamental del 4 de febrero al 10 de abril. ¿Quién ignorará la medida que marca la ley? Ya se verá, aunque no olvidemos que en las elecciones federales de 2021, la Comisión de Quejas del instituto recibió quejas, quejas y más quejas...

• Vannesa Bohórquez, quien dejó de ser secretaria de Cultura capitalina, no tenía muy contenta a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Y es que la ex funcionaria no cumplió las expectativas, pese al reconocido trabajo que hizo en el Metro, encargada del mismo tema. Fuentes de gobierno dicen que el mayor enojo que causó fue la pirámide instalada en el Zócalo, pero que no fue lo único y seguido recibía regaños de la mandataria capitalina…