El otro día vi anunciado algo en el Instagram que me hizo pensar “qué buena onda”, me emocioné mucho, y esperaba con ansias verlo. Y me refiero a la puesta en escena de “El Charco Inútil”.

He de ser sincero, la emoción que sentí era por ver a dos actores de los cuales admiro todos sus trabajos que he visto y cuando leí que estarían juntos no pude más que sonreír y pensar “que belleza” ver a Mariana Garza, Alberto Estrella y David Hevia.

El día llegó y la cita era en el grandioso Teatro del Centro Cultural Helénico, una vez con boleto en mano pasamos todos los asistentes a ocupar los respectivos asientos -eso si me dio gusto ver que si respetaban los protocolos de sanidad- y de repente frete a mi llegó Pablo Perroni, ex pareja de Mariana y atrás de mi asiento vi a María, hija de la actriz.

En cuanto dan tercera llamada se abre el telón y se deja ver el escenario. La verdad es sorprendente, y aparecen en escena estos tres actores. Siempre he creído que el teatro es el gimnasio para los que se dedican a la actuación.

Pero este es un gran reto, porque no es una obra sencilla, pero la dirección de Ruby Tagle los llevó a las entrañas de esta para dar vida a estos personajes. Cuando David Desola escribió esta obra deja bien claros los límites del duelo, la soledad y de la perdida.

Mariana crece y crece, más y más, es increíble que la acabó de ver en otra obra y aquí es completamente otra persona. Creando un personaje que prefiere creer que su hijo está con ella cuando esto no es cierto.

Por su parte Alberto da vida al profesor, que decide dejar la escuela donde daba clases por ser humillado y golpeado por un estudiante, para ser convencido para darle clases a este niño inerte.

Y David quien resalta las debilidades de estos personajes que, con una banca, un charco que se va secando paulatinamente y un hilo de arena en macan de manera perfecta esta excelente obra. Pueden verla de jueves a domingo en el Teatro del Centro Cultural Helénico, la verdad es una maravilla.

