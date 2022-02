¿Llegó la hora de enamorarse de un híbrido?

Mejor consumo de combustible; prácticamente los mismos costos de servicio; cada día más modelos disponibles; precios que han bajado al nivel de los de gasolina y aún más. Garantías del mismo periodo de cobertura, muchos más diseños que no son privativos de ellos, sino que los modelos que conocemos a la venta ya están introduciendo sus versiones con la magia de contar con un motor eficiente de gasolina, uno eléctrico y baterías que se recargan con el movimiento del auto. Con ello ofrecen ahorrar gasolina de manera automática y producir menos emisiones.

Eso es lo que hoy puede usted conseguir con las versiones híbridas que están a la venta. Si se decide, le aseguro que ahorrará gasolina, aunque no encuentre el que le guste hay muchos modelos. Hoy tendrá opciones, pero debe que adaptarse a ellas, no como estamos acostumbrados al adquirir un vehículo al escoger de entre todos en el segmento, pero cada día hay más, sí, y muchos más, pero este año aún las opciones no son tan ricas como las de gasolina, pero encontrará exponencialmente más opciones.

Hoy en día, la evolución tecnológica en la industria automotriz hacia la era eléctrica ha cambiado la manera en que las armadoras desarrollan los vehículos; además de modificar la manera en la que invierten en investigación y desarrollo.

Pero hoy, también, en las distribuidoras de México aún no sentimos el cambio tan radical que viene hacia los siguientes años. Un cambio que, sin duda, dará más opciones a nosotros como consumidores. Mientras tanto hay que decidir la compra de un vehículo para la familia o la empresa.

Lo mejor de ellos es que sí ahorran gasolina según usted se comporte en el acelerador y aprenda a usar y recargar sus baterías en el tráfico al aprovechar la inercia, frenadas y bajadas. Usted verá los beneficios, aunque no espere duplicar la eficiencia, sí puede sentir cómo le durará más, en algunos casos mucho más, el tanque de gasolina; claro, según como mejore su manejo.

Si no está decidido a manejar eficientemente no le servirán de mucho. Por otro lado, faltan híbridos grandes en las SUV que están por llegar, por lo menos en las grandes donde su opción son las híbridas enchufables, las cuales le darán un rango bueno de circulación 100% eléctrica durante el día, pero ya estamos hablando de un segmento superior y de lujo, el cual cambiará su garaje para siempre por la instalación de un cargador que, en estos segmentos, en muchos casos lo incluye el precio del vehículo. Pero así tendrá un híbrido enchufable.

La historia ha cambiado; en algunos casos ya no son los más caros de sus gamas y, en otros casos, vemos cómo ya no habrá versiones únicamente a gasolina, sino versiones híbridas de algunos vehículos. Si se adapta a los modelos que hay de híbridos, estos son una gran solución para su bolsillo y reducción de emisiones; son un gran paso al cambio tecnológico que viene y no son un salto a los eléctricos, los cuales cada día se multiplican y que hoy están en las marcas de lujo con alta tecnología.

Como paso previo a un enchufable le aseguro que será una gran opción en la actualidad y un gran cambio para su experiencia de tenencia de un vehículo mientras espera que en próximos años lleguen algunos eléctricos al segmento que quiere. ¿Por qué no comprar un híbrido? Si no es del segmento que busca, sale de su presupuesto o piensa que le dará eficiencia del doble en su gasto de gasolina, no es para usted; pero de otro modo adaptarse a las opciones sí beneficiará a su bolsillo y quedará encantado de ayudar con las cero emisiones posibles.

Los fabricantes de volumen como KIA con su Niro y en estudio otros incluyendo camionetas; Toyota vendiendo gran parte de su flota en híbridos y Nissan con su Xtrail, quien ya ve la llegada de la tecnología E-Power (nueva forma de circular eléctrico, con un motor a gasolina que genera la energía para las pilas del vehículo, la cual en breve conoceremos en México), Ford dejando la Escape sólo en versión híbrida, etcétera. Comprobamos que están añadiendo cada día más híbridos en el país. Usted decide.