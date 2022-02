Las emociones de la música

Ante la crisis que atacó al mundo, muchos artistas se vieron en la necesidad de poner en pausa su inspiración. Sin embargo, ese no fue el caso de Llane, quién tomó a la adversidad como una oportunidad para mejorar y seguir dándolo todo para con su música.

“Trabajando, me la he pasado trabajando como si nada hubiera pasado. Realmente todos los días me levanto con la misma visión de seguir para adelante, de seguir buscando oportunidades para crecer, y eso me sigue dando las herramientas para llegar lejos, porque aún cuando la pandemia nos restó oportunidades, todo se trata de la disposición que tengas para con la vida, y no me puedo quejar”.

Además, el mirar al colombiano hoy en día, significa enfrentarte con el rostro de la valentía y la decisión, pues luego de 12 años y en el mejor de los momentos para Piso 21, Llane decidió emprender un camino en solitario que hoy lo tiene brillando.

Y es que, se sabe que no es una decisión sencilla el dejar aquello que te ha dado tanta felicidad y estabilidad para emprender un camino hacia lo desconocido, pero en busca de una nueva felicidad.

Afortunadamente el colombiano ha logrado una nueva perspectiva en su carrera profesional y personal, y esto lo ha llevado a crecer y compartir esa dicha con su público que lo ha apoyado durante más de una década.

“Eso no es de un día para otro y tuve que pensar mucho para tomar una decisión como esa, porque a la hora de hacerlo no puede ser sólo porque alguien te lo dijo, sino porque tienes el corazón que se empieza a que dirigir hacia otro lado. Yo soy una persona que se deja llevar por eso, siendo inteligente y al final del día fueron 12 años, pero uno siente cuando algo ya no da.

“Y empecé a vivir un proceso y cuando tomé la decisión, los muchachos me apoyaron y yo los apoyé a ellos porque yo no quería salirme de Piso 21 cuando las cosas estuvieran mal, sino que quería salir por la puerta grande y en ese momento estábamos en “Te vi” y como a mi me gustan los retos y comencé a buscar nuevo equipo de trabajo y estoy feliz, porque todo se ha alineado”.

Y tal como Llane lo menciona entre líneas, las canciones siempre trascienden y tienen un porqué, y hacen que conecten con las almas y los corazones de cientos de miles de personas en el mundo.

Es por ello, que el artista buscar preservar el legado que su madre le dejó y transmitir a través de sus canciones y su esencia, un aura de cariño que sea devuelto al instante por toda la gente que sigue de cerca su carrera.

“El legado más grande de mi mamá fue su sencillez y su amor por la gente y creo que es por ella y creo que es por ella que tengo eso en mi corazón. Y cuando uno se vaya de este mundo, quiere tener esa sensación de cariño, ese saludo de la gente”.

Ahora, con esa filosofía, es como el colombiano presenta “Alcancía”, su nuevo sencillo que no sólo se convirtió en una exitosa colaboración junto a Reik y Khea, sino que nos obsequia una canción muy bonita y muy fuerte, con la que mucha gente se sintió identificada.

“Y si, creo que es una realidad lo que describe la canción porque todos hemos pasado por algo así, y necesitamos tener canciones de desahogo y creo que se siente el sentimiento cuando la canta y qué mejor que poder lograr que mucha gente se identifique con ello”.

Y es que detrás de cada canción siempre hay una historia esperando ser contada, y esperando que alguien la tome entre sus brazos y alma hasta hacerla suya. Así que en busca de compartir esas emociones, Llane está a punto de revelar más detalles de su gira internacional.

“Pronto estaré anunciando la gira que estaremos haciendo y México siempre ha sido gran prioridad y pronto van a tener grandes sorpresas de parte de Llane”.

Así que ante la noticia, México no puede evitar regocijarse ante la idea de Llane saciando la euforia de su público con esas historias hechas canciones que han demostrado que la música y los sentimientos, son un solo corazón.