La corrupción y el ataque a la prensa se ha desbordado por este gobierno

Una de las eternas promesas de campaña del hoy inquilino de Palacio Nacional ha resultado ser un engaño y es que el lema “por el bien de todos, primero los pobres” ha quedado en el olvido. Según el Reporte Mundial de la Desigualdad 2022, únicamente el 10% de la población más rica tiene ingresos 30 veces superiores a la mitad de los más pobres, es decir que los lujos y la opulencia de la #CasaGris es literalmente imposible para los mexicanos.

El engaño de Andrés Manuel a todos los mexicanos que votaron por él o que pensaron que era una alternativa ha sido desmedido, en los más de tres años que lleva al frente del Ejecutivo Federal, la única constante en su gobierno ha sido la acumulación del poder y de riqueza. Después de que saliera a la luz la investigación sobre la casa del hijo mayor todas las máscaras se les han venido abajo.

La desesperación ha llevado a López Obrador a violar la Constitución y diversas leyes, a agredir y difamar, a pedir respaldo de sus compañeros de partido y hasta llorar por sus hijos. Pues desde que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) junto con Latinus reportaron la ‘casita’ en Houston la agresión en contra de los medios de comunicación tuvo un incremento en el discurso del inquilino de Palacio, viendo de esta manera un crecimiento a la vulnerabilidad de este gremio que lo ha pasado muy mal con este régimen, las cifras son cada vez más preocupantes 30 periodistas asesinados en lo que va del sexenio y cinco en lo que va del año.

La semana pasada las protestas se hicieron presentes en Cámara de Diputados y en el Senado, en primer lugar, los reporteros se unieron en una sola voz ‘nos queremos vivos’ y ‘no se mata la verdad’; en segundo lugar, los legisladores de ambas Cámaras solicitaron que se pusiera el caso de corrupción en la mesa para el debate.

Pero al más fiel estilo morenista sus senadores lo único que hicieron fue desplegar una carta en la que aseguraban que, ‘el tabasqueño encarna a la nación’, grave aseveración que no culminó en eso pues en su misiva además aseguran que los que no están a favor de los preceptos del gobierno son ‘¡unos traidores a la nación, a la patria y al pueblo!’ y es aquí en donde todos deberíamos de encender las alarmas, pues la libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia. No dejemos pasar esto de largo, estamos a tiempo de pelear por nuestras libertades.

Corrupción desbordada, tráfico de influencias y beneficios para el círculo más cercano, eso es de cuerpo entero el gobierno de alguien que no se cansó de decir que era la esperanza para México.

Desde Acción Nacional seguiremos levantando la voz, insistiremos en que se lleve a cabo una investigación completa. La semana pasada fue un parteaguas para este gobierno que nos dejará un retroceso de mínimo veinte años. Al tiempo…