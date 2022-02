PolíticaConfidencial Sandra Cuevas, bajo fuego

• Sandra Cuevas, bajo fuego. Este lunes la alcaldesa de Cuauhtémoc debe comparecer ante un juez por acusaciones de abusos contra policías de la CDMX. También a las 18:00 horas le están organizando una marcha. Ella lo tiene claro y los va a encarar, pero no de la misma forma… saquen las palomitas.

• Lorenzo Meyer, consejero de Pemex. Pero no se trata del historiador, sino de otro de sus hijos, quien este lunes, si no pasa otra cosa —que no va a pasar— será ratificado como consejero independiente —no se ría— de Pemex, por la Comisión de Energía del Senado. Luego pasa al Pleno. Su otro hermano, Román, es miembro del gabinetazo. Así las cosas…

• Cofepris, apesta. Aquí le anticipamos el año pasado cuando la Marina llegó con personal armado y tomó la sede del organismo. Por si fuera poco, colocaron en puestos clave a miembros de la misma Marina. Ahora, nos dicen, echará a andar una “Oficina de Asuntos Internos” para, dicen, “combatir la corrupción”. Y todo pasa por el fentanilo y las presiones de Estados Unidos… Habrá que seguir atentos.

• Invasión rusa en Ucrania... ¿y el impacto en México? El titular de Turismo, Miguel Torruco, tuiteó en pro de la rusa Aeroflot, pero luego lo borró. Más allá de eso, ¿cuál es el plan de Economía, de Tatiana Clouthier, y de Hacienda, de Rogelio Ramírez? Se les vende y compra a rusos y a ucranianos… ¿Algún plan?