PolíticaConfidencial ¿Masacre en Michoacán?

• ¿Masacre en Michoacán? No hay cuerpos ni hay claridad en torno a lo ocurrido en San José de Gracia, Michoacán. La Fiscalía estatal ha admitido que fue un choque entre dos cárteles y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “ojalá que no sea cierto”. Pero su partido, Morena, expuso: “francamente la descomposición social que generó el neoliberalismo no será fácil de superar”. Así las cosas…

• ¿Cuál es el miedo?, lanzó Manuel Granados Quiroz, fiscal de la Fiscalía General de la República, a los abogados cercanos al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. Ya antes había solicitado hasta 40 años de prisión para ellos, tras la denuncia de Juan Collado. Como el juez decidió citarlos para el próximo 8 de marzo, el fiscal soltó la frase: “¿Cuál es el temor de venir a este centro de Justicia?”

• PRI - Mor ¿solos o acompañados? PAN y PRD en la Cámara de Diputados definirán si van o no con el PRI en la iniciativa que el tricolor impulsó con Morena. El objetivo es evitar que el TEPJF intervenga en las decisiones que toma la Junta de Coordinación Política, como aquella que permitió excluir a MC de la Comisión Permanente.

• Morena, la revancha. El morenismo en San Lázaro busca ajustar cuentas con el PAN en la Jucopo por su postura sobre la “casa gris” y podría aprobar la creación de una comisión especial para investigar de nueva cuenta el caso de la guardería ABC. Esto con base en las recientes declaraciones del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar…