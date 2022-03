PolíticaConfidencial testamento político de AMLO no aparece

#PolíticaConfidencial testamento político de de AMLO no aparece Foto: Gobierno de México

•¿Y el testamento político de AMLO? El 22 de enero pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador se sometió a un cateterismo en el Hospital Central Militar. Después de ello, informó que cuenta con un testamento político “con instrucciones claras” para la “continuidad” de su proyecto político y “garantizar la gobernabilidad”. ¿Lo tienen en Presidencia de la República? ¿En Segob? Pues dijeron que buscaron, pero no lo encontraron, sin que ello signifique que no existe… Así las cosas.

• Conacyt, el CIDE y la ¿censura? En el foro que realizó la comunidad científica y académica en la Cámara de Diputados resaltó la ausencia de la directora de Evaluación Académica del CIDE, quien no presentó su ponencia porque las autoridades del Centro no se lo permitieron. Nos platican que la censura fue para evitar temas escabrosos como cambios al reglamento de becas del Conacyt, pero también respecto a las que otorga la SEP, pues desde hace meses no publica ninguna convocatoria para universitarios…

• INAI, por relevo de comisionadas. El Senado lanzó la convocatoria para que participen ciudadanos para ocupar dos posiciones en el órgano de transparencia, dado que el 31 de marzo de 2022 concluye el mandato constitucional para el que fueron designados los comisionados Óscar Mauricio Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. A ver si se apuran o van pateando el bote como con los pendientes en Cofece, IFT…