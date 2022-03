Cómo identificar las relaciones tóxicas

Por Connie Molina

Cómo saben los que me leen, mi tema principal son las relaciones tóxicas, creadoras de una dependencia emocional tanto o más adictiva que cualquier droga.

Siempre he pensado que las relaciones son fáciles, nosotros las complicamos por aceptar situaciones y personas que nada tienen que ver con quienes realmente somos y queremos, ya sea por creencias, costumbres, pensamientos mágicos sobre el amor romántico, el incondicional, el de cuento… (que por lo regular son ilusorios).

Todos estamos incluidos en este paquete de relaciones tóxicas, algunas más que otras, pero al fin y al cabo TODOS hemos estado o estamos en alguna.

Hace días esperando a mis amigas, en la mesa vecina me llamó la atención un grupo de jóvenes entre 28 y 33 años, conozco a dos, me saludaron insistiendo que les acompañara para no esperar sola, a lo que después de un rato accedí.

Comentando sobre algunas de mis publicaciones quisieron conocer mis artículos, los cuales con gusto les compartí, al llegar mis amigas, regresé a mi mesa.

Ellos comentaban lo que iban leyendo, exclamando que los artículos les sonaban, se sentían muy identificados, inclusive me propusieron una cita para hablar de sus relaciones tóxicas.

Cómo podemos ver a ninguna edad estamos exentos de tener una relación tóxica y caer en una dependencia emocional, claro que sí lo identificamos y aprendemos de esto, trataremos de evitarlo en relaciones futuras.

Empecemos por lo básico: una relación tóxica es aquella en la que en lugar de pasarlo bien lo pasamos mal y sufrimos, una relación dependiente es cualquier relación en la que no nos sentimos seguros para presentarnos cómo realmente somos y nuestra autorrealización personal depende de lo que la otra persona quiere: “La dependencia emocional es la incapacidad de terminar una relación en aquellos casos en los que deberíamos de cortarla de tajo”.

¿Cómo podemos saber que tenemos una relación tóxica con alguien?

• La persona en cuestión, tiene valores, costumbres y expectativas muy diferentes a las tuyas

• Tienes que adaptarte a ella, tanto que llegas a no reconocerte más

• Cada día te sientes menos capaz de realizar lo que tú quieres, te apagas, nada de lo tuyo cuenta, vives para la otra persona

• Aceptas maltrato y por esa forma de tratarte, empiezas a sentir que tú autoestima se está destruyendo y que no mereces algo mejor

• Dudas. : «A lo mejor estaría mejor con otra persona» o en determinados momentos tienes claro que deberías irte, aunque luego te entra el miedo

¿Y la dependencia emocional, cómo nos damos cuenta?

• Aunque sabes que tendrías que terminar esa relación, no eres capaz de dar el paso

• Sientes miedo, pánico, a no encontrar a nadie más, a quedarte solo para el resto de tu vida, a arrepentirte y que después sea tarde... Entonces, tratas de convencerte de que tampoco estás tan mal y sigues ahí. Hasta qué….

• Tu cuerpo comienza a dar señales, no puedes dormir, te sientes mal, se te cae el pelo, tienes problemas digestivos, caes en depresión

Consultorio C7 Salud Mental

Teléfonos de atención

+525521060923+525519514858

Facebook: @c7saludmental

Instagram: @c7saludmental

Mail: c7saludmental@gmail.com