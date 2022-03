Jacqueline Andere cautiva al público en 100m2

Siempre cuando vamos a rentar, comprar un terreno o casa es inevitable no preguntar por los metros cuadrados. Ahora les cuento que hay una obra de teatro que se llama “100m2″ o “El Inconveniente”.

Uno se imaginaría que con ese título la trama va enfocada a la compra de una casa y así es. La puesta en escena es un agasajo donde podemos ver a doña Jacqueline Andere encabezar el elenco junto a Ana Karina Guevara y Mauricio Galaz.

Es una obra redondita que trata sobre la adquisición de un inmueble y la que la quiere comprar es Sara –papel al que le da vida Ana Karina- pero hay un pequeño problema, ahí habita Lola -interpretado por la señora Andere- quien poco a poco se hace amiga de Sara y cada una comparte su modo de vivir y sus problemas los enfrentan juntas.

Como dije más que agasajo es un deleite ver a Jaqueline Andere dando una verdadera catedra de actuación, me quito el sombrero al verla sobre el escenario, impone mucho. Y bueno no me quiero quedar atrás con mi querida Ana Karina, una actriz de una sola pieza, que da unos matices increíbles, que sólo ella puede dar.

Esta obra se presenta en el Teatro Libanés. Ojo tienen que checar la cartelera porque al maestro del teatro Morris Gilbert pondrá próximamente otra obra ahí mismo. O sea, una semana una y a la siguiente otra, sólo a él se le pueden ocurrir estas grandes ideas para que podamos tener dos opciones.

Y les tengo otra opción para el jueves 17 de este mes. Se imaginan ver a Fonseca, este cantautor colombiano que por segunda ocasión pisará el Auditorio Nacional con el que promete emocionar al público mexicano con nuevas canciones como “Cartagena”, “Mi Vuelo”, “La Promesa” y “Háblame Bajito”, así como sus ya conocidos éxitos y que hará que el público se levante de su asiento para bailar y cantar a todo pulmón.

¿A poco no se les antoja? Pues a mí ya me dieron ganas de ir a comprar mi boleto para cantar los éxitos de este.

