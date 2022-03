La otra batalla de Putin

Gran parte de la narrativa sobre la invasión de Rusia a Ucrania se ha desarrollado a través de las plataformas digitales y de las redes sociales. La batalla en ese plano es una que no está ganando Vladimir Putin, todo lo contrario. El rechazo hacia el primer ministro ruso es abrumador y la empatía que ha logrado Volodimir Zelenski es prácticamente absoluta.

La manera de informarse sobre la guerra y de comunicarla es un parteaguas para entender la comunicación digital y sus alcances. Ningún otro conflicto en los últimos años había generado esta cantidad de información (falsa y verdadera) sobre un hecho tan lejano para nosotros. El minuto a minuto se puede revisar con un vistazo en el celular desde cualquier parte, la inmediatez informativa.

No podemos dejar de reconocer la importancia de Estados Unidos para que la balanza se cargue a un lado en este coctel informativo. Sin embargo, no es solo por ellos, que la información se carga. La narrativa de Rusia ha sido errónea en su comunicación. Un líder lejano, antipático, intolerante, con una comunicación bastante arcaica en medio de la comunicación digital, esa que no se puede censurar del todo, pero sí influir.

Por el contrario, la comunicación y lo que quiere expresar el gobierno de Ucrania ha penetrado de manera importante en el top of mind del usuario regular de las plataformas digitales. Videos, imágenes, audios, mensajes en telegram, en twitter. La tecnología al uso de la comunicación, la narrativa para ganar la batalla digital, que sin lugar a duda la tienen de su lado.

Zelenski por su parte, se ha convertido en un rockstar, en el prototipo de líder para encabezar una nación, según parte de las mismas redes sociales. Esto a pesar de que hasta hace no mucho tiempo era un líder cuestionado, con bajos números y criticado en su país, con pocas oportunidades para reelegirse. Antes de presidente, comediante famoso en territorio ruso, incluso.

Sin embargo, la historia que se cuenta sobre el líder ucraniano es sumamente favorable y con razón, sus aciertos han sido muchos en este momento. La batalla de las plataformas digitales la está ganando Zelinski y Ucrania porque sabe como empatizar, como comunicar. Su narrativa es acertada, puntual y apela al sentimiento. No puede hacer mucho más.