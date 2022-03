¿Prohibido hablar del revocatorio?

Estamos a menos de un mes de que se realice el ejercicio de revocación de mandato convocado por el INE y muy poco se habla de él, pareciera ser que los temas se reducen a que se puede decir y que no antes del 10 de abril y no lo que debiera ser una campaña de por que votar en el revocatorio y si se debe de ir o no el presidente de la república.

Desde que nacieron en el 2007 las normas relacionadas con las prohibiciones al modelo de comunicación política, han causado innumerables controversias respecto a su aplicación y alcance, en general son una respuesta a quejas que se argumentaron en la elección del 2006 en donde la libertad de decir y de contratar prevalecía, pero esto según se valoró por las fuerzas políticas, generó abusos por parte de los servidores públicos, de los medios de comunicación y por parte terceros, principalmente empresarios, por lo que decidieron quitar la libertad.

Así las frases de Vicente Fox durante la campaña de “no cambiemos de caballo a mitad del río” se consideraron que incidían en el electorado y era un uso indebido de recursos públicos, las frases y spots contratados por empresarios en donde se decía que AMLO era “un peligro para México” se consideraron que se debían prohibir y entonces se llegó a al régimen de prohibiciones, que tenemos ahora, nadie puede contratar y los servidores públicos no pueden intervenir en las campañas.

La interpretación de las prohibiciones del 41 y 134 constitucionales ha ido más allá, al grado de que en efecto es difícil distinguir entre que es información y lo que es propaganda, que es expresión y que es intervención en la contienda. Siempre que habla un servidor público, ¿utiliza recursos públicos?, ¿hablar de que habrá elección es intervenir?; lo cierto es que a 15 años de su expedición ha llegado el momento de revisar el alcance de estas normas

Poco se ha explicado también sobre que, si se puede hacer o decir, por ejemplo: ¿los medios de comunicación pueden en programas de noticias o de opinión hablar del revocatorio? La respuesta es Sí; ¿puede una asociación o grupo contratar tiempos en los medios para hablar del revocatorio? Respuesta NO.

¿Los servidores públicos pueden, usando recursos públicos hablar del revocatorio? No ¿se puede contratar propaganda gubernamental para estos efectos del revocatorio o para hablar de logros? No ¿Los ciudadanos podemos hablar del revocatorio y hacer campaña por el si o por el no? SI ¿El presidente puede hablar del revocatorio en las mañaneras? Si, siempre y cuando no hable de logros de gobierno ni incida en el elector.

En realidad estas limitaciones se encuentran en la Ley Federal de Revocación de Mandato publicada el 14 de septiembre de 2021, en su artículo 33º; no había necesidad de establecerlas en un ejercicio que por lógica implica que existan posicionamientos públicos a favor del sí que se revoque o del No.

El propio presidente debiera poder argumentar por que se debe de quedar sin que estuviera prohibido y la oposición argumentar lo contrario, como acaba de suceder en el revocatorio del gobernador de California que finalmente ganó quedarse, pero el chaleco de fuerza que se estableció en la Ley en México restringe esta libertad, se trata ahora de cambiarla con un decreto, no sería más fácil solo modificar la ley del revocatorio en su artículo 33?