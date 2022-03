La apuesta de BanRegio

Aquí le cuento que Regional, la firma controladora de BanRegio, está implementando en su organización la Universidad Corporativa, la cual tiene el objetivo de potencializar el desarrollo de sus colaboradores mediante una capacitación alineada a las fortalezas estratégicas de la firma de origen Regiomontano.

De esta manera, la empresa financiera Regional, que dirige Manuel RiveroZambrano y preside Manuel Rivero Santos, busca que sus colabores Trasciendan con una Universidad Corporativa, la cual consideran le un sentido diferente a la formación de sus colaboradores, la hace trascender, de sólo “capacitar” a “formar”, en sintonía con la estrategia del negocio de la institución financiera. La idea es que con la Universidad Corporativa, Regional le brinde un sentido práctico al desarrollo de sus colaboradores al capitalizar el conocimiento y experiencia del talento interno de Regional y sumando ideas de socios estratégicos externos.

La Universidad Corporativa de Regional impulsará la trascendencia en dos formas fundamentales: Primero, abriendo la posibilidad de ampliar los horizontes de conocimiento a cada colaborador considerando sus intereses profesionales y segundo, expandiendo su alcance (de la oferta de la Universidad Corporativa) hacia la comunidad que incluye las familias de los colaboradores, así como su cadena de valor.

Le comparto algunos de los programas que ya se ofrecen, como: Coaching Financiero, Gestión del Equipo Comercial, Ventas Digitales y Aceleradora de Talento Comercial, así como, la Certificación de Créditos Mayores y Ambiente de Control en la Sucursal.

La Universidad Corporativa la integran seis consejos académicos que definen el rumbo de la formación de los colaboradores de Regional: Banca y Finanzas, Riesgo, Gestión y Control, Innovación y Tecnología, Cultura y Desarrollo Humano y Liderazgo. Estos consejos sesionan periódicamente para definir no sólo las líneas de formación, sino las rutas de desarrollo de los puestos clave de la organización. Tome nota.

Ciberseguridad, la otra guerra

Se han reportado ciberataques contra Ucrania por parte de Rusia, donde destaca uno dirigido principalmente a bancos y ministerios ucranianos con un nuevo malware denominado HermeticWiper, de acuerdo con Jean-Ian Boutin, jefe de investigación de amenazas en la firma de ciberseguridad ESET.

Por eso se hace más evidente la advertencia del Centro de Seguridad Cibernética Nacional del Reino Unido, que afirma que ningún servicio o sistema tecnológico está completamente libre de riesgos. Empresas como KIO Networks, al mando de Sergio Rosengaus, especializadas en la materia apoyan a líderes y organizaciones en esta adopción de nuevas tecnologías. Recordemos que de acuerdo con la firma Gartner, para el año 2025 habrán, los hackers diseñado entornos operativos con los que podrían causar un daño directo a las personas e, incluso, ocasionar muertes.

Nuevos productos

Grupo KUO dirigido por Alejandro de la Barreda, a través de su marca Resirene, presentó al mercado su familia de productos sustentables fabricados a partir de materiales reciclados y compostables. Es decir, innovaciones puras en beneficio del medio ambiente y por supuesto de los consumidores. Esta familia está integrada por tres líneas de producto: Biorene, poliestirenos reciclados y poliestireno de alto impacto con contenido de UBQ, este último, un material sustentable y circular hecho a partir de desechos domésticos.

Para que dimensione el alcance de dichas soluciones le cuento que Biorene, es fabricado a partir de almidón y utilizado en aplicaciones como: cubiertos, popotes, bolsas, empaques y envases de alimentos listos para consumir y/o para llevar. La utilización de este material contribuye a la reducción de la huella de carbono y a minimizar las emisiones de efecto invernadero, asimismo, cumple con la normatividad vigente en la Ciudad de México, respecto a las bolsas y productos plásticos de un solo uso.

Por su parte, el poliestireno reciclado, proviene de rutas de recolección de residuos plásticos en la Ciudad de México y el área metropolitana, resultado de una alianza con la Red Circular del Plástico, la cual, integra diferentes iniciativas de los principales productores a nivel nacional, enfocados en promover las ventajas de la *Economía Circular y el correcto aprovechamiento de los recursos. Así las cosas, no pierda de vista a Resirene que con innovaciones tan positivas para el medio ambiente seguirá dando mucho de que hablar no solo en México si no también a nivel internacional.

Abarcando más Territorium

Como le he comentado, Territorium sigue avanzado con paso fuerte en Estados Unidos, ya que ahora confirmó su asociación con la organización Credential Engine la cual le permitirá a los estudiantes de la Unión Americana. con sus soluciones basadas en Inteligencia Artificial y blockchain. el identificar las mejores opciones para continuar sus estudios, así como las mejores vacantes de trabajo de acuerdo a la cartera digital de sus competencias y habilidades.

Aunque en México este tema avanza más lento, esta tecnológica mexicana también está apostando a su desarrollo en el país y por eso pronostica que este año facturará más de 18 millones de dólares, 7 más respecto a lo del año pasado, a través del servicio que ofrece a sus 9 millones de usuarios en México, Estados Unidos y diversos países de Latinoamérica.

Una buena mano

Y ya para terminar le platico que Ariel Cilento, CEO de Segunda Mano, se acaba de sumar a la junta de asesores de la startup tapatía Walopay.com, la cuál ayuda a evitar fraudes en pagos entre particulares a través de tecnología escrow.

Esta plataforma de reciente lanzamiento dedicada a crear transacciones seguras que protegen de estafas cuando quieres comprar o vender con alguien que no conoces, busca dar más certeza al 74 por ciento de los mexicanos que paga en efectivo a contra entrega por compras que realiza por internet de acuerdo a la AMVO. Sin duda Cilento tendrá mucho que aportar como asesor de esta startup, pues algo sabe de compraventas entre particulares.