La música y el deseo

Cuando estás inmerso en la industria de la música, el éxito llega cuando menos lo esperas. Pero una de las ventajas de que este te alcance sin previo aviso, es que te permite experimentar dentro de este arte.

Y eso es lo que ha hecho Rosalía a lo largo de su trayectoria, que sin importar que es menor a una década, la artista ha demostrado con su audacia y su atrevimiento por los nuevos retos, que su carrera es una de las más sólidas de la industria en la actualidad.

“La raíz siempre tiene que estar ahí y es un estilo tradicional flamenco que a mi me encanta, entonces creía que quedaba muy bien con el resto de los estilos porque el resto son muy rítmicos. En este álbum hay mucha inspiración en música de Latinoamérica, en reggaetón, en dembow, en bolero y entonces pensaba que en las Bulerías al ser tan rítmicas, hacia sentido y tienen que ver con todo esto.”

Ahora, la cantante se encuentra en territorio mexicano como parte de la promoción del que quizá sea su más arriesgado proyecto discográfico. Este álbum titulado “Motomami” se ha convertido en un hito en la carrera de Rosalía, pues más que un material que comprende 16 temas, se presenta como una oda a la transformación, a la espiritualidad y a la sexualidad.

Y es que tal como la cantante lo menciona, “Motomami” está dando ese giro que todo artista busca para convertir su álbum en un autorretrato fiel a su esencia. Es por ello que el proceso que comprende la realización de este tan esperado material significó una ardua labor de más de tres años.

“El disco es como una montaña rusa y hay dos sonoridades muy diferenciadas entre ellas, una es “Moto” que es el lado más agresivo que te decía antes y trae canciones más bailables que tienen más que ver con lo celebrativo y está el lado “Mami”, el lado más vulnerable, el lado más conectado con la naturaleza, el de las baladas y todo eso lo puedes encontrar incluso dándole vuelta al disco porque está diferenciado y separado de las canciones más moto con las canciones más mami, y al final todo el disco se está intentando con lo mejor que di de mi”.

Este álbum puede parecer un caos emocional, pero la realidad es que está perfectamente cronometrado generando una bella paleta de colores que no sólo representa esa dualidad entre lo duro y lo vulnerable de la vida, sino que se ensambla musicalmente de forma perfecta a los oídos de cualquier ser sobre esta Tierra.

Escuchar “Motomami” es comprender que todos los sonidos tienen un porque y que son fruto de la inspiración de cada ser humano que se sienta identificado con este nuevo proyecto.

Además, no es un secreto que este álbum es uno de los más personales para Rosalía, pues incluso nos permite escuchar un fragmento de la voz de su abuela, quien le mandó un audio durante la grabación de este disco.

“Es que estaba lejos de casa en ese momento, llevo casi dos años lejos de mi hogar, de donde yo crecí, de mi familia y estaba siendo muy duro para mi porque nunca había estado tanto tiempo lejos de ellos, pero en el estudio, mi abuela me mandaba audios de WhatsApp y yo le mandaba a ella, entonces yo al escucharla me di cuenta que lo que me estaba diciendo tenía tanto que ver con lo que yo estoy explicando en las canciones y pues ahí la oyes hablando en catalán”.

Fue así como la española convirtió a “Motomami” en un homenaje a su abuela, a la Motomami original y la mujer que se convirtió en la inspiración de Rosalía para forjar su trayectoria en música.

Finalmente hoy 18 de marzo, este nuevo álbum ve la luz a nivel mundial, englobando sentimientos, esencias, homenajes, odas, vulnerabilidades y más que sólo una artista tan versátil como Rosalía es capaz de fundir para la creación de tamaña obra en este peculiar arte.

“Yo quise hacer un autorretrato, como de ese momento, de como me sentía, de como pensaba, de lo que me estaba pasando, del contexto de mi vida y como fue que todo cambió en mi y quería explicarlo de forma musical”.

Y es que cada uno de los 16 temas que comprende este ensamble, están perfectamente pensados para hacernos sentir, vibrar y entender que la música y el deseo se combinan siempre para el placer de la sociedad.