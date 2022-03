Entre corrupción, opacidad y caprichos de un solo hombre inauguran el inacabado Aeropuerto de Santa Lucía

La infraestructura pública es uno de los componentes más importantes para el desarrollo nacional y también puede ser un catalizador para atraer el turismo, inversión y prosperidad a la nación.

En definitiva, son características que México merece y que un aeropuerto de la más alta tecnología le permitiría obtener además de la posibilidad de competir a nivel mundial, esto hubiera sido el caso de Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco que se hubiera convertido en un hub internacional pero que tras una consulta completamente amañada como buen populista López Obrador decidió CANCELAR para demostrar que “sus chicharrones truenan”.

Sin embargo, la cancelación del NAIM, según el primer informe de la Auditoria Superior de la Federación le costó a los mexicanos 331 mil millones de pesos, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) NO costará 75 mil millones pues al día de hoy ha costado 116 mil millones de pesos todo esto con sobrecostos, retrasos, pagos no comprobados, contratos que no cumplen con los requerimientos de las instituciones nacionales en pocas palabras: una corrupción desbordada y seguramente lo que seguirá saliendo pues la obra no está completamente terminada aunque se empeñen en decir que sí.

Por otro lado, no debemos dejar de señalar el preocupante aspecto de involucrar a los militares en actividades civiles quienes también presentaron inconsistencias en su aportación con el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar por un total de 20 mil 243 millones de pesos y por si fuera poco la barda perimetral que también fue construida por la milicia tenía un costo original de mil 547 millones de pesos, pero después de cuatro modificaciones en los convenios, el muro se encareció a 2 mil 930 millones de pesos, es decir, su precio se incrementó en un 89%.

Es tal el fracaso del AIFA que las pistas no podrán operar de forma simultánea, significa que existen probabilidades altas de congestión en Santa Lucía, además que el número máximo de pasajeros, de más de 90 millones al año será hasta 2052, esto según el Director General del AIFA, Isidoro Pastos.

La falta de visión, las ideas viejas y obsoletas de López Obrador han culminado en un aeropuerto que solo tendrá seis rutas a nivel nacional y por si fuera poco aerolíneas como KLM, Air France y Lufthansa han rechazado operar desde Santa Lucía, pero ojo la única aerolínea interesada es la venezolana Conviasa.

Una de las obras insignias de este gobierno será inaugurada con los sellos de este gobierno: CORRUPCIÓN, OPACIDAD y FAVORITISMOS, no hay nada que festejarle al presidente hay mucho que seguir señalando porque faltan Dos Bocas y el Tren Maya, estamos a tiempo de corregir el rumbo aunque las decisiones de este sexenio nos están retrocediendo al menos tres décadas. Y por cierto que bueno que Epigmenio Ibarra no cobró por el documental faltaba más no olvidemos que el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) le “prestó” 150 millones de pesos. Y eso es lo que sabemos porque es público. Imagínense todo la información que nos ocultan a las y los mexicanos. Al tiempo…