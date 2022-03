PolíticaConfidencial Habemus AIFA

• Habemus AIFA. La terracería que llevó a la gente a perderse una hora en los alrededores del nuevo aeropuerto y la venta de tlayudas y gorras pro-AMLO son mera anécdota: ya hay aeropuerto y es internacional. Faltaba más.

• Salvador Cienfuegos… en la inauguración del AIFA. Por cierto, el exsecretario de la Defensa Nacional se le vio muy discreto durante el evento. Cosa de recordar que tras su detención en Estados Unidos, extradición y pronta exoneración en México, verlo en actos públicos, encabezados por el presidente, pues dice bastante…

• El pleito Scherer-Gertz no es prioridad para AMLO. Luego del escrito del exconsejero jurídico de Presidencia, publicado el fin de semana en Proceso, López Obrador de plano dijo que eso es asunto de tribunales, que los medios —otra vez— son sensacionalistas… y que no se pueden evitar las divergencias. “El presidente está ocupado en otros asuntos y tengo yo que priorizar”, dijo. Haberlo dicho antes para no andarse preocupando gratis…

• María Elena Álvarez-Buylla dejó en visto a diputados. La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación invitó a la directora del Conacyt a una reunión de trabajo para revisar varios temas del sector. Aunque el oficio fue recibido el 22 de febrero por el Conacyt, no hubo respuesta de Álvarez-Buylla ni se realizó el encuentro que iba a ser presencial. A quien ella no dejó en visto fue a su mamá: la prominente investigadora Elena Roces ya es investigadora emérita en el Conacyt.