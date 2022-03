Una revocación a modo

Luis Carlos Ugalde: “Las consultas de revocación de mandato son una válvula de escape en condiciones en donde algún presidente o presidenta ha cometido graves daños, ha violado la Constitución, está colocando en peligro la estabilidad del país y en esos casos hay un derecho de los ciudadanos de poder pedir que se vaya”.

“(En México) Este derecho ciudadano se está tergiversando para que sea un acto de propaganda para pedir que se quede el presidente frente a enemigos de papel, que no existen y que se están creando solamente para movilizar”.

“Se está engañando y se está dañando un ejercicio que podría ser útil en condiciones extremas que no existen en México en este momento. Lo que el presidente quiere es un acto propagandístico, más que un acto de participación de la gente”.

“Recomiendo a los ciudadanos ignorar la consulta y no participar en este ejercicio irrelevante y frívolo de propaganda gubernamental, y ejercer de forma razonada y democrática el derecho a la abstención”.

José Woldenberg: “Es un carnaval que no tiene pies ni cabeza. En 2018 votamos por un presidente por cinco años 10 meses, por lo que la ley de revocación de mandato aprobada por el Congreso se tendría que aplicar al presidente por el que vamos a votar en el 2024″.

María Marvan: “Esta acción está engañando a los ciudadanos, pues incluso la ley no estipula que se trate de una “revocación”.

“Un engaño al público que recabe firmas para este ejercicio señalando se trata de una ratificación. Un daño que no es menor pues las firmas que se deben juntar son de quienes quieren se revoque el mandato y no quienes quieren ratificación”.

“No hay duda de que existe un engaño pues la figura de ratificación no existe y el INE no debe permitir que se junten firmas a través de un engaño pues la ratificación no existe, no está estipulado en la ley”.

“La propaganda (de la revocación) además de tramposa, es ilegal. Ellos hicieron la ley de revocación, y ellos y sólo ellos, metieron las cláusulas que prohíben hacer propaganda. Son violadores seriales, violan la Constitución diario”.

Luis de la Calle: “La consulta no tendrá efecto legal alguno, la decisión ciudadana de participar es sólo de carácter político con base en las inclinaciones de cada uno”.

“Una amplia mayoría optará por ignorarla, ya sea por desidia o como ejercicio del derecho ciudadano a favor de la abstención”.

“Es un proceso revocatorio varias veces viciado, impulsado por la persona a la que se querría expulsar; con una pregunta doble que incluye un equivalente a la reelección que está tajantemente prohibida, y con promoción partidista y posible acarreos ilegales”.

“No hay un movimiento social extendido que esté pidiendo que el presidente no termine su mandato. La gente no saldrá masivamente a votar”.

José Antonio Crespo: “Es propaganda y autopromoción personal. Es obvio. La abstención en la consulta autoproclamatoria de AMLO no es señal de apoyo, como algunos sugieren. Al contrario. Los que lo apoyan irán sin duda. Los abstencionistas lo rechazamos, y justo por eso no queremos fortalecerlo con su irrelevante circo de propaganda personal”.