La importancia de los (buenos) modales

En las relaciones de pareja, tanto en los noviazgos como en los matrimonios, todos llegamos a un punto en el que la convivencia cotidiana, el altísimo nivel de confianza existente entre los dos componentes de estos vínculos emocionales y la familiaridad de las dinámicas establecidas derivan en que poco a poco tanto hombres como mujeres relajen tanto su comportamiento que, de forma inconsciente e incluso imperceptible, comienzan a dejar de lado cuestiones tan elementales pero sumamente importantes como son los buenos modales y los hábitos positivos.

Y es que, como se dice coloquialmente, cuando el nivel de convivencia es tan fuerte tanta confianza da asco…

Sin embargo, cuando después del enamoramiento pasamos a la fase del mantenimiento, debemos entender que con todo y que ya logramos conquistar a nuestra pareja y también permitimos que nuestra pareja nos conquistara, no hay razón para convertirnos en personas de modales y costumbres desagradables. Siempre es bonito darnos la oportunidad de mostrar nuestro mejor lado frente a nuestr@ novi@ o espos@.

Así llevemos un noviazgo o un matrimonio de muchísimos años, siempre es importante conservar frente a nuestra pareja una imagen educada y pulcra en todos los sentidos porque, repito, la fase del mantenimiento en una relación siempre tiene sus puntos finos que nos permiten afianzarla o, de plano, nos llevan a una ruptura irremediable por aspectos que bien pudimos pulir o evitar.

Una buena higiene de todos los días ayuda a mantenernos atractivos para nuestra pareja. Si bien es cierto que ya en la convivencia hogareña nos podemos dar el lujo de andar en fachas por toda la casa, tampoco nos cuesta mucho utilizar una vestimenta que no sea tan desagradable a la vista.

Otro aspecto importante a considerar tiene que ver con esas funciones escatológicas tan comunes del cuerpo humano y que ciertamente pueden incomodar o molestar a nuestra pareja. Hay que ser muy cuidadosos con nuestros olores personales, lo mismo que con las flatulencias y eructos, porque lo que en un principio (si se presenta ocasionalmente) puede causar risa o gracia, de ser tan frecuente llega a ser sumamente incómodo, repugnante y hasta causal de divorcio. ¡No exagero!

Los modales en la mesa también son muy importantes. Sentarse a desayunar, comer o cenar con la pareja, o improvisar una ocasional velada de tragos y música en fin de semana (en lugar de salir), deben ser un ritual de lo habitual en el que ambas partes también se esmeren en su comportamiento y apariencia. Por lo tanto, procura hacer ruidos extraños mientras comes o hablar, y también evita ingerir alimentos con la boca abierta. Utiliza las servilletas para limpiarte y, por favor, no eructes bajo ninguna circunstancia.

Otra cosa muy importante que debes tomar en cuenta es tu lenguaje al comunicarte con tu pareja. Las palabras altisonantes o las expresiones vulgares pueden estar permitidas si son utilizadas muy de vez en cuando como un recurso, pero si todo el tiempo recurres a éstas vas a pasar por una persona grosera, mal hablada e inculta. ¿Es esa la impresión que deseas transmitirle a la persona con la que convives a diario?

La cortesía también debe estar presente en el trato diario hacia tu pareja: Ábrele la puerta del coche, retira ligeramente la silla de la mesa para que pueda sentarse, cuando lleguen a casa de alguna salida ayúdale a quitarse el saco o el abrigo… ¿qué tal si le sirves un vaso con agua o le llevas las pantuflas?, ¿ya le dijiste que su revista favorita o el periódico ya están en la cama o en la mesa? Y aplica tanto para hombres como para mujeres.

Y no, que quede algo muy claro: La cuestión no es hacernos pasar por personas exquisitas o de altísima alcurnia. Nada de eso. La sencillez también pasa por la buena educación y los modales correctos. Sin embargo, muchos de nosotros olvidamos esas cuestiones tan básicas cuando ya hemos estado involucrados en una relación de varios años. Pero al mismo tiempo también olvidamos que esos pequeños detalles (los cuales no nos cuesta ponerlos en práctica a diario) bien pueden significar el éxito o el fracaso de nuestro noviazgo o nuestro matrimonio.