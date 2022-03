La importancia de la Democracia Participativa

La Revocación de Mandato es uno de los temas más importantes de la agenda pública del país, es un proceso inédito que sucederá el próximo 10 de abril ante la posibilidad que tenemos los ciudadanos mexicanos para decir si queremos que continúe el presidente de la República en sus funciones o no.

Este ejercicio se está dando gracias a que modificamos la Constitución e hicimos la Ley Reglamentaria de la Revocación de Mandato.

Es un evento también histórico, los mexicanos estábamos acostumbrados a votar cada seis años por nuestro Presidente, por nuestros gobernadores, y si algo salía mal, (resultaba ladrón, represor, o si no cumplía sus promesas de campaña) lo que quedaba era aguantarnos, esperar a que terminara su sexenio y ponernos más alertas para la siguiente elección.

Ahora, con este proceso de Revocación de Mandato tenemos en nuestras manos la posibilidad de evaluarlo a la mitad del período del gobernante, y si decidimos revocarlo de su cargo convocar a nuevas elecciones. Esto existe en algunos otros países.

En aquellos países con regímenes más parlamentarios, el propio parlamento puede llamar al Presidente, al primer ministro y cesar al Presidente para después adelantar las elecciones.

Hoy, en México, en un país democrático siempre debemos tener alternativas.

Se ha dado un debate en cuanto a que si la Revocación de Mandato es para promocionar al Presidente López Obrador, o si es una figura que creó el Presidente para su propia promoción.

Nada más alejado de la verdad.

No sólo es oportunidad de que AMLO sea evaluado, sino que así aplicará también para los próximos presidentes de la República, y los gobernadores, porque esta Ley puede aplicar para los 32 gobernadores del país, si es que los diputados locales hacen su Ley Reglamentaria en su Estado.

Es un mecanismo con la mayor de las importancias, nos lleva a fortalecer la democracia participativa, es darles más fuerza a los ciudadanos y se pondrá en práctica por primera vez el próximo 10 de abril con el Presidente López Obrador.

Significa la posibilidad de que los ciudadanos puedan extender su derecho a una democracia participativa.

Aquí lo importante es que tomemos esta figura y la llevemos a cabo, que los ciudadanos salgan masivamente a participar. Quienes crean que el Presidente López Obrador está haciendo un buen trabajo tienen la alternativa para votar que siga el Presidente.

Quienes consideren que está haciendo un mal trabajo, tienen la posibilidad de votar en el sentido de que se le revoque el mandato. Esa es la esencia de la democracia. No todos tenemos que coincidir.

Así se resuelven democráticamente los diferendos.

Por otra parte hay que decir que el Instituto Nacional Electoral ha jugado un papel desastroso en el proceso de la Revocación del Mandato, no está ejerciendo su función constitucional, no ha acatado lo que dice la propia Ley.

En la recolección de las firmas para que se concretara la Revocación de Mandato la Ley especificaba que se podría recabar firmas en papel y en electrónico; en los lineamientos que sacó el INE solo puso en electrónico; tuvimos que irnos al Tribunal Electoral para obligar al INE a que recibiera firmas en papel.

Después se dio el tema del numero de casillas: la Ley dice que tienen que ponerse el mismo número de casillas que de una elección constitucional, y el INE puso un tercio de casillas, el 35% de ellas.

La Ley también decía que tenía que hacer los ajustes presupuestales correspondientes para que alcanzara el dinero, y no hizo ningún ajuste presupuestal, o fueron mínimos.

Hay que recordar que los consejeros del INE ganan más que el Presidente de la República, no han querido bajarse el sueldo, ni aquellos gastos que no son fundamentales. , y ahora hemos descubierto que no solo están poniendo menos casillas de las que indica la Ley, sino que en algunas comunidades a los votantes los están enviando a votar a la casilla más lejana a su domicilio, y no a la más cercana.

Es decir, el INE no quiere que la gente participe. Lo digo y lo sostengo como lo hice en días recientes en una entrevista con la regidora suplente electa 2021-2024, en Puebla. Gabriela Juárez Cabañas.

Además traen una guerra con el Presidente de la República y con los aliados de la Cuarta Transformación en la que no nos permiten hablar ni promover, el tema de la Revocación de Mandato.

Los ciudadanos deben saber que pueden hacer reuniones para explicarle a la gente lo que es la Revocación de Mandato; pueden hacer volantes, pueden hacer carteles, pueden poner una lona en sus casas, pueden utilizar sus redes sociales para invitar a votar, tiene esa posibilidad; la de fortalecer la democracia en nuestro este país.

Defendamos el proyecto de la Cuarta Trasformación.

Es la última vez en que el nombre de Andrés Manuel López Obrador estará en una boleta, por eso la Revocación de Mandato es también un ejercicio histórico.