PolíticaConfidencial ¿Alejandro Gertz dejará las cosas en paz?

• Revés a Gertz… y el Poder Judicial de la CDMX. Una vez que Alejandra Cuevas salió de prisión, exonerada, no solo el fiscal General de la República debe revisar sus interpretaciones a las leyes, también el sistema judicial de la Ciudad de México y la exprocuraduría General de Justicia capitalina, hoy Fiscalía. ¿A poco con un “usted disculpe” se olvidan 530 días en prisión? Mínimo una disculpa pública…

• Las preguntas de una ministra. Margarita Ríos Farjat, en la sesión de la Corte, expuso una serie de interrogantes. “Entiendo el dolor que causa la partida de una persona que amamos. Sea pareja, concubino, hermano, hijo, padre. Creo que muchas de las personas que hemos perdido a seres queridos por enfermedades, que los hemos visto irse conforme se va mermando su salud, nos quedamos permanentemente impotentes sobre qué más pudimos haber hecho (…) lo que debe observarse es si se hizo lo razonablemente necesario, independientemente de nuestra edad”. Para la reflexión.

• Amnistía Internacional y los derechos humanos. Resulta que el balance de la organización en torno a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador no es precisamente como le gusta al mandatario. Más bien es muy crítica: no solo no hay avances en la protección de derechos, hay severos retrocesos. ¿Cuál será la respuesta oficial?