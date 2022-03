Casi tres feminicidios por día en México

“Ellas ya no se pueden defender. Ellas ya no están aquí. Sabemos que nuestras hijas no van a volver, no las vamos a volver a tener. Tenemos que hacer algo con esas muertes para que cobren sentido”.

“Así como existe esa cadena de corrupción, de impunidad, así nosotras tenemos que tener esa cadena de justicia, de visibilizar que esto no es normal”, dice Araceli Osorio, madre de Lesvy, quien fue asesinada por su novio a los 22 años.

No puedo dejar de cerrar el mes de marzo, el mes de la mujer, sin decir un ¡Ya Basta!; y es que las alarmantes cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que solo en febrero de este año se han registrado por día casi tres feminicidios de mujeres o niñas en el país, (2.85%).

En enero fueron 2.48 feminicidios por día, lo que convierte al primer bimestre del 2022, el más violento en cuanto a feminicidios en los últimos cinco años.

“Los datos muestran que en los cuatro primeros bimestres de esta administración, el número de feminicidios es mayor en todos ellos, respecto del 2018; la situación empeora, y ante ello, la respuesta pareciera ser sólo la indolencia”, dijo Mario Luis Fuentes, de la organizació civil México Social.

Hace unos días vi un video del periódico El País donde se entrevista a madres que sus hijas fueron víctimas de feminicidios, cada una cuenta su historia. “Es un dolor que no tengo palabras para explicarles. Nos mataron a toda una familia completa, nos dejaron sin vida, sin libertad”, dice Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, tenía 12 años cuando fue asesinada por sus vecinos.

“Cuando vi las bandas amarillas ahí se acabó todo. Ese hombre la mató. Ella fue violada muerta. Mi hija fue abusada por un hombre que mide 1.60, 1.70 (metros), y ella medía 1.30, 1.40″, sostuvo Yaqueline Ortiz, mamá de Valeria, de 12 años; un conductor de transporte público, quien también abusó sexualmente de su nieta de 8 años, le arrebató la vida.

De acuerdo con la sociedad civil Impunidad Cero, datos reportados por las fiscalías, durante 2021 registraron mil 006 víctimas de feminicidio, y 2 mil 247 mujeres víctimas de homicidio doloso. Lo que significa que solo 27% de los asesinatos de mujeres fueron investigados como feminicidios.

“Los feminicidios son la mayor expresión de violencia de género, puesto que son el asesinato de una mujer por el hecho de serlo. En México no podemos conocer la cifra exacta de feminicidios ya que se ha tipificado en distintos momentos y de distintas maneras en los códigos penales locales, lo que afecta en la calidad de los datos que reportan las fiscalías”, señala Monserrat López, de Impunidad Cero.

Una de las mayores tragedias de hoy es la normalización frente a los feminicidios, que el horror de estás muertes ya no causen ni estupor, ni decisiones urgentes en los órdenes de gobierno y la ciudadanía.

Debemos luchar contra la normalización y hacer todo lo que nos corresponde y más, para que paren los feminicidios y sus familias tengan la certeza de que sus hijas van a regresar. Ponernos en los zapatos de las madres de víctimas de feminicidio ayudará a los sistemas de impartición de justicia y a todo el Estado mexicano a tomar las medidas urgentes que tanto se necesitan.