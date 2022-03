PolíticaConfidencial Alejandra Cuevas prepararía golpe contra Gertz

• Alejandro Gertz, lo que viene. Nos cuentan que Alejandra Cuevas estuvo 530 días en prisión y ahora que la SCJN corrigió la plana al Poder Judicial y a la Fiscalía de la CDMX, hay quien señala que el siguiente paso puede ser exigir la reparación del daño… y algo más. Así que un “usted disculpe” podría no ser suficiente…

• Militarizan carreteras. CONTEL entrega este viernes y es relevado de su cargo el Director General de Carreteras por un mando militar, mientras las demás coordinaciones en 15 días estarán haciendo lo propio después del proceso administrativo respectivo. Así se adelanta el relevo que sería en junio. ¿Y la ley donde se busca establecer que la Guardia Nacional pertenezca a la Sedena? Sigue pendiente en el Congreso. Pero eso no importa, para la 4T es un detallito menor que las carreteras estén a cargo ya de militares. Sepultan así un organismo civil creado hace décadas…

• Corto circuito en la reforma eléctrica. Entre integrantes de Morena aseguran que aprobar la Reforma Eléctrica de AMLO en quince días no será un “suicidio legislativo”, pues mientras los partidos de oposición afirman que no reúnen aún los votos necesarios para conformar una mayoría calificada equivalente a las dos terceras partes del pleno que estén presentes durante la sesión, los morenistas ya cantan victoria. En los pasillos de San Lázaro afirman discretamente tener en la bolsa 53 votos de la oposición y que sólo les faltan 3 para sacar la tarea que les encomendó el presidente. Sin embargo, no quieren revelar aún de qué partido llegarán los votos prometidos pues aseguran que no quieren que la negociación “se caiga”…

• Aristides Guerrero, presidente del Infodf, anduvo de lo más activo en estos días. Pero no fue en el Instituto que encabeza desde fines del año pasado, sino en la pasarela de aspirantes a ocupar una magistratura de cinco vacantes en salas regionales del TEPJF. Algunos malosos dijeron que acaba de llegar… y ya se quiere ir.

Y en Jalisco

• Por otro lado, Lemus Navarro defendió la reestructuración de la deuda de Guadalajara que se aprobó en la sesión de cabildo del lunes pese a las críticas de los regidores de Morena.

Insistió en que está planteada en plazo máximo de 15 años, con pagos de manera mensual, y los recursos que se liberarán no serán destinados a gasto corriente sino a inversiones públicas.

Dijo que los financiamientos se fijarán con las tasas de interés que ofrezcan las mejores condiciones del mercado y no se contratará a terceros para los servicios de asesoría, gestoría o cualquier otro que no sean los establecidos en forma expresa en el decreto que deberá ser aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco.