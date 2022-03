¿Primero los pobres?

Se contradicen ciertos actores políticos, sobre todo los de la 4T, al señalar las brechas de desigualdad entre la ciudadanía y a la vez, negar el apoyo de iniciativas benéficas para un sector primario que sostiene en gran medida la economía del país y que sufre los estragos del “capitalismo”. Ese sector es el de las y los trabajadores del campo. Ese sector es el de personas que dedican sus vidas a trabajar de sol a sol hasta su vejez, para posteriormente retirarse sin sueldo alguno y que no cuenta con seguridad social. Ese sector es al que principalmente la 4T le da la espalda.

Con lo anterior me refiero a que, desde hace cinco años, Movimiento Ciudadano (MC) ha impulsado una propuesta de Pensión Rural Digna para las y los trabajadores del campo mexicano, y no ha sido aprobada por los votos en contra de afines a la 4T y otros partidos de oposición que dicen apoyar por mera demagogia.

Parlamentarias y parlamentarios de MC le han hecho reiteradamente la lucha. Primero se propuso en la LXIII Legislatura y fue rechazado por los opositores. Después, volvió a ser impulsado en la LXIV Legislatura, votándose de nuevo en contra por la 4T, por lo que en una tercera oportunidad se volvió a proponer en el Senado y seis congresos locales, exhortándose a las y los legisladores principalmente de la 4T a aprobarla, pero tuvo el mismo destino en las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.

Desde una perspectiva general, la precitada pensión rural digna, busca beneficiar a 16 millones de mexicanos que no sólo forman parte del primer eslabón en la cadena productiva, sino que llevan a cabo el máximo aprovechamiento de los recursos agrícolas que se comercializan nacional e internacionalmente nuestro país. Para muestra de ello, los datos del Statista Research Department, que señalaron que en el segundo trimestre de 2021, el producto interno bruto (PIB) del sector agrícola en México se situó en torno a los 403 mil mdp: un incremento considerable en comparación con lo reportado durante el segundo trimestre de 2020, y todo ello, gracias a la labor de las y los trabajadores de campo.

Y bien, desde una perspectiva específica, ya la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha manifestado que la agricultura es uno de los sectores más peligrosos en lo que se refiere a accidentes y enfermedades profesionales, acentuándose ello también con la pandemia y con el hecho de que la mayoría de las y los trabajadores de campo trabajan por desgracia en la informalidad. Es justo y necesario promover sus derechos laborales ya que no los tiene ni el 87.7% en nuestro país, así como cumplir con la normativa internacional.

Es por ello que la propuesta en mención, consiste en reformar los artículos 239-A a la Ley del Seguro Social y 154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para la creación de una Pensión Rural Digna a nivel nacional, con el fin de otorgar de manera vitalicia a las y los trabajadores del campo, una pensión que asegure el sueldo mínimo para cubrir sus necesidades básicas, que según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, asciende a $5,000 pesos mensuales. Ello es el piso mínimo que merece garantizarse tras sus extenuantes jornadas laborales y la adversidad a la que históricamente se han enfrentado.

Vale la pena traer a colación también los datos señalados por diversos legisladores en defensa de la iniciativa y al respecto de las desprotegidas condiciones de las y los trabajadores rurales: “Sólo 7 de cada 100 reciben un aguinaldo; El 5 % está afiliado al seguro social; La edad promedio de los trabajadores es entre 40 y 70 años y Salarios precarios”. Ante dicha informalidad laboral y carencia de prestaciones, se torna mucho más difícil salir de sus condiciones de pobreza.

Desde la bancada Naranja en el Senado de la República, Cámara de Diputados y Congresos Locales, no se quitará el dedo del renglón. La 4T ha hecho del combate a la corrupción y a la desigualdad y la pobreza los temas centrales de su administración y como si estuvieran en un túnel del pasado, no dejan de recurrir a símbolos y críticas al modelo neoliberal como el origen de los problemas del país, pero con sus negativas a iniciativas como esta, realmente demuestran que su interés y labor genuina no está con México, sino con su líder y los proyectos políticos que él apunte con su dedo monárquico.