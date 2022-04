Oposición de juguete

Hace unos días les decía a senadores que se oponen a la Consulta de Revocación de mandato que al día siguiente, el 11 de abril, cuando haya pasado el ejercicio, se arrepentirán de haber promovido la abstención.

La contradicción de quienes viven del voto y llaman a no hacerlo es insalvable. Por definición, llamar a participar es siempre más enriquecedor que llamar a abstenerse. Votar es un mecanismo de democracia directa.

La campaña negra de la oposición en contra de la consulta de Revocación de Mandato no ayuda a la democracia, al contrario la empaña. Los corruptos de siempre quieren frenar la Transformación de México y parece que la veda electoral es para todos excepto para el PAN que difunde mensajes en radio y televisión en contra de la Revocación de Mandato.

Sabemos que desde el INE se está boicoteando este ejercicio. La escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller señaló en días recientes que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha promovido lo suficiente éste ejercicio democrático, y agregó que pese a los esfuerzos del gobierno federal, aún existen extensas zonas del país que no cuentan con internet. “Hay que localizar la casilla donde debemos votar este 10 de abril; pues para millones será imposible hacerlo desde una computadora o un celular”, recomendó la también esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Está herramienta nos permitirá expulsar a presidentes y gobernadores que traicionen al pueblo a los tres años de su mandato. La democracia es responsabilidad de todos los ciudadanos, no sólo del INE y continuaremos apoyando con información a los votantes a favor de la democracia participativa. Sabemos que se trata de un ejercicio único e histórico y que el pueblo obradorista está unido y organizado para continuar apoyando el proyecto de la Cuarta Transformación.

La opinión pública está encendida en torno a la Revocación de Mandato. Es un desafío para poder demostrar cómo va avanzando la cultura y conciencia ciudadana. Este 10 de abril demostraremos la capacidad de convocatoria del Presidente López Obrador.

Llevamos muchos años apostando por la revocación de mandato, se demandó en la reforma política del 2008, en la del 2012, hoy con el gobierno de la 4T ésta es una realidad que nos abre el camino hacia una pedagogía, una mayor cultura política que nos demuestra que podemos continuar dialogando aún ante posiciones distintas.

No desperdiciemos la oportunidad de demostrar cuáles son nuestras preferencias y nuestro criterio, en democracia quedarse callado no es opción. No salir a votar es desaprovechar el momento. El silencio también comunica, y en una democracia el que no juega pierde.

Lo importante es que ahora tenemos este mecanismo para “gritar” lo que queremos… y esto es lo histórico Hoy contamos con una democracia de alta temperatura, de alto nivel, donde el ciudadano está involucrado y habla constantemente de temas políticos.

El 10 de abril, el triunfo será del pueblo de México. Salgamos a participar en la Consulta este 10 de abril para fortalecer nuestra democracia. Todos a la calle a votar por lo que tú quieras (que se quede o que se vaya AMLO), pero salgamos a votar.

¡No olvides participar!