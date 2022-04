Integración de panel T-MEC, una buena noticia para México

México, Estados Unidos y Canadá concretaron la lista de los cinco panelistas que analizarán la disputa sobre las diferencias en la interpretación de las reglas de origen del T-MEC, aplicables al sector automotriz. El proceso de designación demoró más de lo inicialmente previsto, según los tiempos que establece el Tratado y que analicé en este espacio con el título “Cumplir con el T-MEC, clave para el éxito del sector automotriz norteamericano”, el 18 de enero de 2022. No obstante, esto es un logro porque evitará mayores contratiempos y facilitará el inicio formal de los trabajos del panel.

Cabe señalar que una de las mayores debilidades del anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) era la inoperatividad de sus mecanismos de solución de controversias, ya que cualquiera de las partes tenía la posibilidad de bloquear los nombramientos de panelistas o, lo que es igual, la conformación del panel. Ello hacía que un proceso pudiera demorar años o incluso nunca iniciar. Por tanto, al paso del tiempo, para México y sus socios comerciales dejó de ser un recurso confiable para resolver diferencias.

Sin embargo, el T-MEC contempla nuevos mecanismos de solución de controversias con disposiciones innovadoras que aseguran su funcionamiento. Por ejemplo, los tres países acordaron una lista de personas expertas a las que cada uno puede recurrir en caso de una disputa comercial, como una condición para que el Tratado pudiera entrar en vigor. Con ello se busca evitar que una parte intente bloquear la integración de un panel.

Así, es de celebrar este paso crucial en torno a la disputa presentada por México contra Estados Unidos en el marco del T-MEC. Entre quienes integran el panel se encuentran expertas y expertos en materia comercial y de controversias. Destaca el ex representante de Uruguay ante Naciones Unidas, el embajador Elbio Rosselli, quien preside el panel. También está Jorge Miranda Meave, ex director de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) en la Secretaría de Economía; Kathleen Claussen, especialista en litigios comerciales internacionales y ex profesora asociada de Derecho en la Universidad de Miami; Donald McRae, académico de la Universidad de Ottawa en temas de legislación comercial y ex consejero del Departamento de Asuntos Exteriores de Canadá, así como Ann Ryan Robertson, socia de la firma Locke Lord y experta en controversias comerciales, en las que participó como árbitra y consejera.

A partir de esos nombramientos y en un periodo de 150 días, el panel tendrá que presentar un informe preliminar. Posteriormente, deberá emitir su informe final, tentativamente durante el mes de septiembre, a menos que las partes contendientes decidan algo distinto. La resolución final dará claridad sobre la correcta interpretación y aplicación de las reglas de origen para el sector de los automóviles.

Lo anterior permitirá generar mayor certidumbre a los fabricantes de vehículos de América del Norte. Esto es aún más relevante, tomando en consideración que, a partir del 1 de julio próximo, cuando el T-MEC cumpla su segundo año de operación, los fabricantes enfrentarán un aumento del Valor de Contenido Regional (VCR) del 69 al 72 por ciento, según lo dispuesto en el Tratado, lo que hará que las reglas para el comercio intrarregional sean más estrictas. De ahí lo trascendental en este proceso de solución de controversias.

Cumpliendo las reglas y en apego a las obligaciones, los tres países lograremos avanzar juntos hacia una mayor integración de América del Norte, que resulte en mayores beneficios para los más de un millón de empleos en México que dependen de este sector.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA