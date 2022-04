Reforma eléctrica debe tener beneficio social para México

La reforma eléctrica propuesta por el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha originado posiciones en contrario, las que señalan que, de llevarse a cabo, sería negativa para México, dado que la energía eléctrica (luz) sería más cara y sucia, así como que restringe la competencia y elimina los órganos reguladores; por otra parte, las que refieren que sería positiva, dado que reconoce el derecho humano al acceso a la electricidad y que seríamos un país soberano energéticamente, se consolidaría el desarrollo de la energía fósil y se transitaría a las energías limpias.

Al respecto, el mandatario mexicano sostiene que la reforma eléctrica es necesaria para que no se privatice este sector y que en el Congreso de la Unión no se debe mover una sola coma; lo anterior, implica, en términos legislativos, que si la mayoría simple (MORENA, PVEM, PT y PES), no aceptara cambio alguno a la iniciativa que nos ocupa, la oposición (PAN, PRI, MC, PRD y Grupo Plural), votará en contra y, consecuentemente, no se tendrá la mayoría calificada que requiere esta reforma constitucional y no prosperará.

Destaco que la Cámara de Diputados, llevó a cabo el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, como una forma de democracia directa, que involucró y escuchó a la pluralidad de grupos y opiniones de expertos en la materia y, en caso de que se aprobara, pasará al Senado de la República para su discusión y, que quede claro, si fuere necesario llevar a cabo el parlamento abierto (foros y mesas de diálogo), se hará, pues es fundamental escuchar a los expertos y construir un texto normativo de primera en esta materia; pues cada reforma, adición, modificación y/o creación de ordenamientos legales, debe tener un beneficio social, para las y los mexicanos.