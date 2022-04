La revocación y el mundo al revés

Explicar el por qué el partido en el poder y el presidente de México son quienes impulsan la revocación de mandato y a la oposición no le interesa una votación para saber si jefe del ejecutivo debe permanecer en su cargo, es francamente inexplicable.

Algunas veces en su noticiero matutino Carmen Aristegui se ha referido al asunto como kafkiano y honestamente parece lo mas acertado para lo que se pretende llevar a cabo el siguiente fin de semana y a lo que tanta publicidad le dedica esta administración.

Según la Real Academia Española el termino kafkiano significa algo absurdo y sin sentido, en efecto, la revocación de mandato lo es. No quiere decir que el ejercicio no sea imaginable para ser ejecutado en un momento en donde el país lo requiera, en donde el mandatario en turno se encuentre en una crisis de legitimidad, hoy no es así.

Tan simple como ver los números de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, tan simple como ver a la oposición sin ningún interés en que se lleve a cabo, tan simple como entender que las críticas no se encaminan a que el AMLO no concluya su trabajo antes, sino a que lo haga de manera eficiente.

Pero al igual que prácticamente todo en esta administración, este ejercicio está encaminado a la polarización. Ni el partido en el poder, ni la oposición tienen duda de que el presidente debe concluir en tiempo y forma su gobierno. Ese no es el tema fundamental, lo que aquí se nos vende como un ejercicio democrático no es otra cosa mas que publicidad pagada con dinero público para enaltecer a un personaje.

El domingo 10 de abril se llevará a cabo un acto de propaganda y no un ejercicio democrático. La consulta ciudadana para la revocación de mandato se recordará como un evento político y no como un ejemplo en el que la ciudadanía participó. En efecto hablar de la revocación es pensar que estamos en un mundo al revés.