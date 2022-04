PolíticaConfidencial Va por México lleva su luz a reforma eléctrica

• A la caza del voto opositor (2). Ayer le contamos que en Morena nos aseguró que revisaron con lupa la contrarreforma energética que presentó Va por México (PAN, PRI y PRD) y que sus ideas les parecieron “tan buenas” que consideraron la posibilidad de sumarlas al dictamen final de reforma eléctrica de AMLO. Ya lo confirmó Ignacio Mier, coordinador morenista en la Cámara de Diputados, quien ofreció retomar hasta el 50% de la propuesta opositora.

• INAI, en pausa. Blanca Lilia Ibarra, presidenta del órgano de transparencia, afirmó en el Senado que el Instituto “no tiene bandera política”. Pero quienes sí quieren poner su bandera política son algunos morenistas que no paran de grillar para tratar de imponer a un cuatroteísta. Pero nos dicen que eso no va a suceder y, aunque la votación de los dos comisionados pendientes se irá hasta después de Semana Santa, nos aseguran que no es porque estén pensando crucificar a nadie…

• AMLO y Trudeau. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habló por teléfono con Andrés Manuel López Obrador. Le planteó la defensa de su país a las inversiones en México en el sector energético. Además, Trudeau informó que ambos compartieron sus preocupaciones sobre el impacto humanitario de la invasión rusa en Ucrania, “y lo invité a participar en el evento de esta semana #StandUpForUkraine en apoyo de los refugiados ucranianos y otras personas que han sido desplazadas”.

• Metro arrastra deudas. El sistema de transporte más importante de la CDMX se ahoga en deudas, incluso nos cuentan que mantiene promesas de pago incumplidas que alcanzan los millones de pesos con hospitales que brindaban servicio a su base trabajadora. Se sabe que varios proveedores, como el del hospital Clínica Nápoles, comienzan a impacientarse ante la falta de liquidez en contratos que se llevaron a cabo durante la pandemia, pues el número de personal que se atendió por Covid-19 generó gastos importante en la atención hospitalaria de estos centros de salud..