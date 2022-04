En los tiempos de Julieta

Tantos años inmerso en la industria de la música, me han permitido aprender a querer a los artistas a través de sus creaciones, pues con sólo escucharlos, puedes crear una conexión con todas esas personas que viven de este arte.

Y cuando logras esa conexión es precisamente cuando entiendes que cada canción de ese artista habla de su vibra, habla de su esencia y de todo lo que tiene para ofrecerle a su público.

Tal es el caso de Julieta Venegas, quién luego de una exitosa gira en España, volvió a México con la frente en alta para obsequiarle a su país un show espectacular en el Vive Latino y una canción que redefine su concepto, pero demuestra que su nombre sigue vigente y dándole la vuelta al mundo.

“Fue muy emocionante y es que tocar en el Vive Latino y volver a mi país ahora que estoy lejos de él y ver que me reciben de esa forma, es muy lindo. Yo me fui súper agradecida y conmovida”.

Y es que Julieta ha demostrado en más de una ocasión, que la música te escribe a ti, y es que eso es justamente lo que proyectas como artista a través de canciones y arriba del escenario. Por ello, es que el álbum que está preparando, pinta para ser uno de los más impresionantes de su carrera, pues a través de la espera, la crisis y las emociones a flor de piel, la cantautora aprendió a fluir en su pasión más grande.

“El disco nos tomó un tiempo porque hicimos la gran parte en marzo de hace un año, y luego tuvimos que esperar hasta noviembre para grabar las cuerdas porque este álbum tiene muchas cuerdas, entonces para poner a 15 personas en un estudio, y conseguir todos los elementos fue hasta el cierre del 2021 y la verdad es que si algo he aprendido de esta etapa es que no hay prisa para nada”.

Así que a pesar de que el álbum aún no llega en su totalidad, ya nos dio una probadita con el estreno de “Mismo Amor” una canción que marca una nueva etapa en la vida de Julieta, una etapa que llena de aprendizaje y amor, le han permitido encontrar el equilibrio perfecto entre todo lo bello que está sucediendo en su vida.

“Después del último show que hice antes de la pandemia, comencé en esa evolución y cuando al principio parecía un caos, ya después se fue agarrando ritmo empecé un equipo súper afín a lo que estoy buscando. Eso me permitió encontrar equilibrio, y encontrarme a mi misma y saber que no quiero vivir sin la música, pero tampoco que la música sea mi vida 24/7, sino poder encontrar el balance que hoy tengo y que me tiene muy feliz y emocionada”.

Así que después de ese estreno y del éxito global que conllevó su colaboración con Tainy y Bad Bunny, la artista se prepara para un álbum que hará vibrar a México a finales de este 2022.

“Por lo pronto vamos a estar en Medellín en mayo y México está planeado para noviembre, me gustaría venir antes y presentarles el álbum nuevo desde antes, pero es seguro que para noviembre nos reencontramos y podremos disfrutar de este gran momento que la vida nos está dando para hacer música”.

Y con ello, la artista dio en el clavo, pues estamos en el mejor momento para hacer música y también para ser el público que disfrute de ella y convierta cada pieza en un abrazo para el alma.