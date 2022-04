PolíticaConfidencial reforma eléctrica de AMLO vive momento de sombra

ATORÓN A LA REFORMA ELÉCTRICA. De última hora, los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados acordaron posponer la discusión en el pleno, previsto para este martes, y mejor llevarlo hasta el domingo, con la esperanza de que una vez muerto el dictamen pueda resucitar el domingo. Priistas y perredistas que se fueron a dormir desde este lunes a San Lázaro deberán regresar a casa o a la alberca y presentarse el domingo… ¿Acaso espera Morena que los diputados se vayan a sus estados y no regresen o no puedan volver a tiempo? ¿Estrategia o atorón?

EMILIO LOZOYA… ¿libre? Pues nada que este martes también hay posibilidad de que el ex director de Pemex quede en libertad. Aunque nos dicen que en una de esas se arrepienten y le vuelven a poner candado, pero no se vaya a desconectar mucho y estér pendiente desde la alberca o entre el ir y venir de olas, no vaya a ser que salga de la cárcel el icono del sexenio…

QUEDAR BIEN CON AMLO. Los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz y Tlaxcala integran el top cinco de los estados con más votos en la consulta revocatoria. No obstante que a pesar de todo son números bajos, en la autodenominada 4T están felices, felices, felices con los 16.5 millones de votantes. Por cierto, hubo encerrona en Palacio Nacional con gobernadoras y gobernadores, ¿habría estrellita en la frente a los cumplidores?

TURISMO, ¿recuperado? La esperanza del sector es que estos días de asueto permitan, ahora sí, el comienzo de la recuperación después de dos años golpeado por la pandemia. Todo indica que muchos mexicanos y extranjeros salieron a distintos puntos de atracción. Ya se verá si por fin se ve la luz al final del túnel.