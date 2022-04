Música para el corazón

Una pausa de más de dos años en el mundo me hizo comprender que la música, aunque funciona por si sola como uno de los artes más codiciados del mundo, también te escribe y te describe como ser humano.

Así que, sin pensarlo, hay millones de canciones alrededor del globo terráqueo que están contando nuestra historia y nuestra más particular forma de sentir.

Leonel García y su música, es justo ese ejemplo, su carrera está compuesta por una sólida trayectoria junto a Sin Bandera, nueve álbumes como solista y uno más que está por ser revelado al mundo. En donde el mexicano ha sabido encontrar distintos públicos que le permiten llegar a más corazones y seguir disfrutando de su pasión.

“Es muy curioso porque son públicos diferentes, y la gente lo tiene muy claro. Saben que hay espacios muy íntimos y acogedores donde me piden mis canciones y las corean y hay grandes escenarios donde pueden disfrutar de la música de Sin Bandera. No están peleados, pero es muy difícil que se lleguen a mezclar porque a través de los años he logrado justo eso, que la genta vea a Leonel García y a Leonel de Sin Bandera como alguien distinto”.

Y es que aunque pareciese que la tarea para un artista del calibre de Leonel es sencilla, la realidad es que esta crisis pandemica fue un golpe duro para quienes viven de la música, y ese tropiezo consiguió que se dieran pasos aún más firmes, pero cargados de sueños, de esperanza y sobre todo de mucho más esfuerzo que antes.

“Es fuerte pensar en volver a este tipo de escenarios con este tipo de públicos tan grandes, es muy fuerte luego de la pausa que hizo el mundo. Ahorita estamos con la gira de ‘4 Latidos’ y la gira de sólo Sin Bandera empieza en agosto, pero si es fuerte volver a ver a la gente y es muy especial también ver toda la euforia. Pero también tiene su lado difícil porque hay que acostumbrarse al ritmo, a viajar, a otra vez estar fuera de casa luego de dos años, pero de todas formas se disfruta muchísimo”.

Ante tal emoción, la Ciudad de México se prepara para recibir a Leonel en un magnífico show acústico el próximo 22 de abril. Show en el que además de presentarse en la ciudad que lo vio nacer, augura grandes sorpresas para los espectadores, “Ahora viene el show de Ciudad de México, viene Guadalajara, viene Monterrey, grandes capitales y estamos planeando muchas cosas porque posiblemente venga Chile y Argentina después. En agosto comenzamos con gira de Sin Bandera, así que después de ese verano estamos haciendo todo por llegar con mi música a Madrid que es cuna de grandes compositores.”

Buen augurio a las palabras del compositor y esperar que la crisis mundial nos permita seguir cumpliendo sueños y que sean artistas como Leonel quienes le enseñen al mundo que la música y el corazón, son uno mismo.