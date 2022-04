Crónica de una muerte anunciada: La Reforma Eléctrica

Las elecciones intermedias del 2021 el día de ayer se hicieron sentir en la Cámara de Diputados con una representación del 100% de la Alianza Va Por México, los partidos de oposición cumplimos con una de las citas más importantes de la historia, algunos llegamos desde un día antes para no arriesgarnos a que las manifestaciones anunciadas en las redes sociales no nos dejaran entrar al recinto, estuvimos presentes los 113 diputadas y diputados del Partido Acción Nacional.

Las y los diputados oficialistas aplazaron la votación del martes 12 al domingo 17 de abril con la intención de extorsionar, presionar, amedrentar y amenazar a la oposición, pero no lo consiguieron por que lo que está en juego es el futuro de México. Al final únicamente un diputado se vendió a cambio de la Embajada de República Dominicana para su papá, todo quedando entre familia como es la costumbre de morena.

A su más fiel estilo y con un desdén hacia las mujeres, la morenista Andrea Chávez alegando un supuesto “conflicto de interés” pidió que no votaran las diputadas Margarita Zavala y Edna Díaz intentando quitarles su derecho y en un acto de violencia política les pidieron excusarse que más bien era para hacer tiempo (filibusterismo) y participar en un mitin político con las personas que ellos mismos pagaron que se encontraban en las afueras del recinto agrediendo a la oposición mientras coreaban frases pro AMLO.

El gobierno de López Obrador al igual que hace ocho días con la votación de la Revocación de Mandato, tendrá una derrota contundente y además una vez más se han encontrado con la falsedad de su retórica, pues es que mientras les “conviene” piden que se respete el voto de la mayoría –aún cuando solo haya llegado al 19%- y haya sido a través de acarreos, simulación, calumnias y puras farsas.

La Reforma Eléctrica presentada por el presidente siempre ha tenido focos rojos, la inclusión de aparentemente nueve puntos de la contrapropuesta de la oposición obviamente era querer burlarse de las y los mexicanos. Darle poder a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que es la mina de oro de uno de sus más leales, Manuel Bartlett. Actualmente, México tiene leyes para implementar la Transición Energética y en ella participan las diferentes Secretarías, instituciones públicas y privadas y también la iniciativa privada, el litio y todos los minerales forman parte de la industria minera y tienen un marco legal específico, las hidroeléctricas producen en función del agua que tienen las presas y el consumo humano y agrícola es prioridad, la Comisión Reguladora de Energía revisa los costos de CFE y aprueba tarifas cuidando que no haya un sobre costo para nuestros bolsillos, al día de hoy existen mil 200 plantas de generación eléctrica construidas por la inversión privada y con esto se atiende el 62% de toda la demanda eléctrica del país, esto por que la CFE no tiene el dinero suficiente para invertir. Estos son algunos ejemplos de todo lo que pretende destruir el presidente y a esto tenemos que sumarle una visión retrógrada de seguir bajo los preceptos del uso de combustibles fósiles en un momento en el que el cambio climático nos afecta cada vez más, y con esto vamos en contra de uno de nuestros compromisos internacionales, el Acuerdo de París, en el cual estamos precisados a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados. A esto le sumamos el incumplimiento de tratados internacionales con nuestros socios más importantes y hay que tener en cuenta aquí que no solo son Estados Unidos y Canadá, es también la Unión Europea y países de Asía-Pacífico como Chile, Perú –en la región- pero también Australia, Brunei, Japón, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam. Las y los diputados de la oposición sabemos de la grandeza de nuestro país y estaremos siempre en pie de lucha porque la Reforma Eléctrica NO es buena para México. Mientras termino de escribir mi columna aún no termina la sesión, pero de una cosa estoy segura NO pasará por el futuro de nuestro nuestro país. No más pisoteos a la Constitución. Al tiempo…