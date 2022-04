Nadie ganó

El domingo pasado se llevó a cabo la votación sobre la reforma eléctrica que envió a la Cámara de Diputados el presidente Andrés Manuel López Obrador, el resultado como todos saben, es que no tuvo la mayoría calificada y por lo tanto no se aprobó.

A partir de ahí podemos hacer algunas reflexiones. Por un lado, observamos que el nivel en la Cámara de Diputados es sumamente deficiente, a través del Canal del Congreso pudimos ver señalamientos e insultos que lejos están de un debate parlamentario de altura. Escasos son los congresistas que hablan con conocimiento de causa o al menos con sensatez.

Descalificaciones, empujones, insultos: ese es el ambiente de nuestro Congreso, dentro del cual nos encontramos “supuestamente” representados todos y ellos, los diputados, son los que en nuestro nombre trabajan por el bien de nuestros intereses y del país. Los diputados están para servir a quienes los eligieron y no a un solo hombre.

Otra reflexión es comprender que lo de la semana pasada fue un parteaguas para lo que queda del sexenio. Por primera vez la oposición, es decir, todos los partidos que no son el del presidente, se unieron para no dejar pasar una reforma prioritaria para Andrés Manuel López Obrador. De aquí en adelante se vislumbra que el mismo final tendrá la Reforma Electoral o cualquier otra que requiera mayoría calificada.

El ambiente está tan polarizado que ya se olvidó lo que implica negociar, el parlamento está para ello, los grupos políticos son los que deberían estar discutiendo para llegar a acuerdos, porque de eso se trata la política. La mayoría tiene una responsabilidad mucho más importante, eso parece estar en el olvido.

La última reflexión va en el sentido de que se acabó la política. El presidente desde Palacio Nacional no tiene ningún interés en sentarse a negociar, lejos de ello, sigue en el camino del insulto y de la señalización de la oposición como lo que él llama, traidores o conservadores. Debe recordar que gobierna para todos y que está obligado a llegar acuerdos con aquellos que también fueron votados por los ciudadanos.

El partido en el poder y el mandatario se equivocan en insistir en señalar a los legisladores de los partidos de oposición como traidores a la patria. Podemos o no estar de acuerdo con los representantes de la oposición, podemos estar o no de acuerdo con el partido en el poder, podemos estar o no de acuerdo con el presidente, llamar traidores a la patria y exhibir a quien piensa distinto es algo muy grave.

Exigimos que los legisladores se pongan a legislar, para insultos es mejor ir a “las luchas”, en donde por cierto hay mucha más organización que en el Congreso. El partido en el poder debe aprender está lección, la polarización no sirve, o se pone a negociar o serán otros tres años en donde nadie va a ganar. No podemos seguir así.