Nuevos conflictos con el T-MEC

A pesar de que no somos una prioridad para la agenda de nuestro vecino, existen inconformidades ya expresadas formalmente a México por la falta de cumplimiento a compromisos establecidos en el nuevo T_MEC, relacionadas principalmente con el trabajo forzoso en la agroindustria, la preferencia a la CFE en el mercado de energía y la falta de acciones para proteger especies en extinción, lo que podrá originar pronto que se establezcan paneles de resolución de controversias entre los dos socios para poder llegar a nuevos compromisos. México no se manda solo.

En este marco se llevó a cabo el encuentro bilateral denominado DEAM, Dialogo Económico de Alto Nivel con nuestros socios comerciales y vecinos, en donde participa la iniciativa privada, la sociedad civil y las autoridades gubernamentales de los dos países, bajo tres pilares; cadenas de suministro con atención especial en compañías de semiconductores, actualmente en crisis global; el desarrollo de un ciberespacio seguro para blindar a los dos países de ataques de Hackers y el desarrollo de la fuerza laboral incluyente con programas de becas. La verdad esta noticia parece como de un México distinto al que oímos todas las mañanas, de un país que mira al futuro y se preocupa por aprovechar las fortalezas de nuestra cercanía geográfica y comercial con la economía más grande del mundo.

Alienta saber que dentro del gabinete hay áreas que están atendiendo los temas que realmente importan, como en este caso la relación comercial con EU, ojalá pronto sepamos también más acerca de los temas sociales y migratorios en esta misma frontera, como es el que se dio a conocer hace unos días de que más de 210 mil personas fueron detenidas tratando de cruzar la frontera en el mes de marzo, la mayoría de origen mexicano; ¿que está pasando? hay una fuga de paisanos que no se había visto desde hace 20 años, que salen huyendo de sus comunidades por la pobreza, la falta de oportunidades y la delincuencia, ¿de donde provienen y por que salen?, no podemos combatir las causas de la migración de Centroamérica si no atendemos primero las de nuestro país.

Somos una nación de migrantes, casi 20% de nuestra población vive en Estados Unidos, este no es un tema menor aunque así lo parezca, ya lo vimos con las acciones del gobernador de Texas de cerrar la frontera, si crece la migración crecerá la discriminación y las políticas en su contra, no se puede dejar florecer un ambiente antimexicano o antiinmigrante, en 2024 también habrá elecciones presidenciales en Estados Unidos y el tema migratorio mexicano será tema de debate entre demócratas y republicanos; la reforma migratoria prometida se está esfumando nuevamente y a nadie parece importarle.

Como nunca han visitado las altas autoridades del gobierno vecino a nuestro país, están preocupados por temas de seguridad nacional, energías limpias y aspectos migratorios, lo que preocupa a sus inversionistas, pero nada sabemos de los acuerdos o de los compromisos alcanzados, los millones de paisanos esperan algo más que saludos afectuosos, ojalá la realidad no rebase también en este tema a los buenos deseos.