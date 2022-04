PolíticaConfidencial Debanhi Escobar y la lucha contra la impunidad

DEBANHI cimbró al país. El caso de la joven hallada muerta tras 13 días desaparecida motivó marchas en la CDMX y en otras partes del país en reclamo porque las violencia y los feminicidios siguen imparables. ¿Qué hará el gobierno?

AMLO cerrará el periodo en el Congreso con más derrotas que victorias. Obviamente la negativa a su reforma eléctrica es la más cruel derrota, pero pese a todo no se dan por vencidos y apuestan a que esta misma semana que concluye el periodo de sesiones arrancan la batalla por las reformas electoral y de la Guardia Nacional… con una oposición empoderada.

MACRÓN y la enseñanza. Después de una holgada victoria sobre la derechista Marine Le Pen, el presidente francés reelecto dijo: “A partir de ahora ya no soy el candidato, ahora soy el presidente de todos”. Y vaya que hay división en los franceses, pero el talante ahí se va a demostrar. Mucho que aprender…

RETES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene esta semana en este órgano una decisión: un proyecto que determina no entrar a la anulación de casillas y menos de la consulta por la revocación de mandato por el simple hecho de que no juntaron lo requerido para ser vinculante. Pero en Palacio Nacional aún no les queda claro y la Conserjería Jurídica inició un litigio… contra el INE. A ver en qué acaba.