Sin concesiones sobre el Litio no habrá crecimiento en el sector

La semana pasada vivimos un proceso ‘fast track’ en el que se aprobó una reforma a la Ley Minera por la que se proponía nacionalizar el litio y reservar el derecho de explotación del mineral al estado mexicano, dejando fuera de toda posibilidad para la explotación a empresas extranjeras. Mediáticamente se habló de una “nacionalización” sobre un bien que se encuentra permanentemente nacionalizado de acuerdo con el artículo 27 de nuestra Carta Magna.

México ha sido históricamente un país que se ha reservado el derecho sobre ciertas actividades, como lo establece el artículo 28 de nuestra constitución, en donde se establecen las áreas estratégicas en las que el Estado tendrá el ejercicio exclusivo sin configurarse un monopolio. El artículo 27 establece que los minerales en el subsuelo del territorio nacional serán propiedad de la nación.

En la actual administración hemos tenido diversos encontronazos políticos e institucionales en materia energética por la diferencia ideológica del oficialismo en la materia y la postura de la legislación actual, así como los compromisos internacionales adquiridos sobre el desarrollo energético en nuestro país con todo lo que ello involucra. La semana pasada, la discusión alcanzó al Litio tras la fallida propuesta de reforma constitucional presentada en la Cámara de Diputados.

El Estado mexicano ha tenido el derecho por ley de la explotación de los minerales de esta naturaleza o en su defecto otorgar concesiones a cambio de una contraprestación para que lo haga un ente privado, esta reforma no hizo más que resultar redundante dentro del ordenamiento normativo mexicano, no siendo más que un acto de ociosidad legislativa y de propaganda política para rescatar algo de lo perdido una semana previa.

No existe claridad sobre los planes del estado mexicano sobre la explotación del Litio, incluso existe también un vacío presupuestal para ser ejercido en cualquier actividad relacionada. En esta ocasión no solo se reguló sobre lo obvio, sino que se dejó clara la posición del ejecutivo de no otorgar concesiones sobre el Litio, por lo que tendremos en los próximos años una cantidad indeterminada en Litio en el suelo mexicano que difícilmente podrá representar un crecimiento económico en el sector.