Estrellita en la frente para Cinépolis

La cadena de cines Cinépolis, de Miguel Ramírez, acaba de recibir la mayor distinción en Arabia Saudita al recibir el galardón “Comscore Emerging Market Spotlight Award”, gracias a su crecimiento en aquel país, así como por la aportación al desarrollo económico y social de la industria cinematográfica de esa región.

Esta estrellita en la frente ocurrió en el marco de CinemaCon 2022, el evento global de la industria cinematográfica más importante a nivel mundial, que reúne a asistentes de más de 80 países en Las Vegas, Nevada, donde Cinépolis, recibió esta distinción a nombre del equipo de Arabia Saudita, mismo que se une a otros reconocimientos otorgados a Cinépolis en el marco de este evento como el “International Exhibitor of the Year” en 1999, el “Global Achievement in Exhibition Award” en 2013 y el “Marquee Award” en 2018.

Se trata de un reconocimiento a la visión de expansión global de Cinépolis, la tercera cadena más grande a nivel mundial en número de salas, la segunda más grande en venta de boletos y la primera en boletos vendidos por sala, y quien llevó a cabo un plan de crecimiento en la región de la Península Arábiga; en 2019, que comenzó con la inauguración del primer complejo de salas en Baréin, seguido por las ciudades de Sohar, Salalah, y Mascate, en Omán.

En diciembre de 2020, en medio de la pandemia de Covid-19, Cinépolis llegó al Reino de Arabia Saudita, posicionando conceptos exitosos como Cinépolis Luxury Cinemas y Cinépolis Sala Junior, como una opción atractiva para la región, inaugurando 7 salas en la ciudad de Dammam. En enero de 2021, 8 salas más se inauguraron en la ciudad de Yeda. Finalmente, en marzo 2022, 8 salas fueron inauguradas en la ciudad de Jizán, introduciendo conceptos como Cinépolis Sala Junior y Macro XE.

Le adelanto que este año, Cinépolis continuará con sus planes de expansión en éste y todos los territorios en donde actualmente opera, abriendo más de 200 salas, de esta empresa purépecha fundada en 2021 y que cumplió 50 años y se mantiene como líder de la industria cinematográfica y del entretenimiento en México y Latinoamérica. De hecho posee un total de 863 cines en 19 países, y opera 6,661 salas de cine 100% digitales y cuenta con más de 45 mil colaboradores. Tome nota.

Crece eXp

Recientemente le platicaba sobre la proptech eXp, esta plataforma virtual dedicada al corretaje inmobiliario que hace casi tres meses cumplió su primer aniversario de operaciones en México. Pues bien, la representación en México dirigida por Ismael González tiene ya integrados a sus filas a 900 agentes distribuidos en todo el país, un veinte por ciento más que en febrero pasado.

La cifra podría parecer no tan significativa ante los 80 mil agentes repartidos en los 18 países donde tiene presencia, pero el crecimiento representa un récord de la compañía para los meses que lleva operando en el país y apunta a cerrar este año con 1,500 agentes para continuar con su acelerado crecimiento en México.

Impulso a pymes

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN), a través del Centro de Competitividad de México (CCMX), que lleva Juan Carlos Ostolaza, dio a conocer la firma de un convenio de colaboración con el gobierno de Yucatán encabezado por Mauricio Vila, el cual de la mano de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo de la entidad (SEFOET) impulsará un programa de desarrollo para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) que les permita incrementar la productividad, aumentar sus ventas y acceder a nuevos mercados incorporándolas a las cadenas de proveeduría de las más de 50 grandes empresas que conforman al CMN.

En el evento anote la presencia de Kekén, el más importante productor de cerdo a nivel nacional con sede en Mérida, como una de las empresas que más empleo genera en el estado y que participará activamente en esta iniciativa; así como MOBILITY ADO, principal promotor de la movilidad segura dentro del estado a través de conductores capacitados, y medidas de bioseguridad en unidades y terminales.

Road show de Taboada

Ahora resulta que el alcalde panista Santiago Taboada también tiene otros datos. Anda haciendo todo un road show por medios de comunicación, presumiendo que supuestamente bajó la inseguridad en Benito Juárez. Sin embargo, la realidad lo desmiente y feo, pues de acuerdo con las propias cifras que presume Taboada, en su demarcación crecieron los delitos de acto impacto en sólo tres meses. Está prácticamente al mismo nivel ¡de Tláhuac! Como que eso no es mucho para presumir.

Chinches en hoteles Fiesta Inn

Y ya para despedirme, le cuento que cero y van dos ocasiones incómodas que en una habitación de la cadena de hoteles Fiesta Inn, de Grupo Posadas, que encabeza José Carlos Azcárraga Andrade, aparece un desagradable insecto conocido como “chinche”, que caminaba tranquilamente por sábanas de mi cama.

Este último incidente ocurrió esta semana en la sucursal Fiesta Inn Durango, pero la primera ocasión ocurrió hace unos meses en una habitación de Fiesta Inn Querétaro (frente a la Central Camionera). En ambas apariciones los gerentes de dichas unidades ofrecieron amablemente cambio de habitación y la promesa de desinfectar la habitación además de ponerla en cuarentena. Que desagradable.