PolíticaConfidencial AMLO comparte ‘el pan y la sal’ con empresarios estadounidenses

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR hace escala con el Consejo de las Américas, casi un centenar de empresarios estadounidenses. La cena celebrada este miércoles fue el prolegómeno a la cumbre con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, y ya sin el tema de tensión por la reforma eléctrica. Todo indica que el combate al crimen y migración serán los más espinosos…

PABLO GÓMEZ, autor de la iniciativa de reforma electoral, muy en el fondo de su moreno corazón sabe que su propuesta no es del agrado ya no digamos de la oposición, sino que no gusta dentro de las filas morenistas, simplemente porque lejos del discurso de austeridad su proyecto le pega a las prerrogativas ordinarias de los partidos de oposición; así que en “radiopasillo” de la 4T prevén que a la idea del titular de la UIF le apliquen el artículo “cesto” igualito que a la reforma eléctrica de AMLO.

EL PRD y MC, fuera de la Comisión Permanente. Luego del reclamo ante el Tribunal por parte del Grupo Plural en el Senado, que encabeza Germán Martínez, el que quedó fuera de la representación fue el PRD. Hay quien piensa que en la Permanente queda trunco el bloque opositor de Va por México, pero en una de esas el Grupo Plural les hace segunda…

ZOÉ ROBLEDO, director del IMSS, afina de la mano de la IP una estrategia para mejorar la salud en el trabajo de los afiliados al Instituto, toda vez que más de 10 millones de derechohabientes carecen de una vigilancia adecuada de su salud, aún cuando presentan alguna situación de riesgo. La alerta se enciende dado que en pandemia se presentaron 4.6 millones de incapacidades que representaron 44 millones de días laborales perdidos. El impacto económico para el IMSS, sólo en 2021, fue de 20 mil millones de pesos.