PolíticaConfidencial ¿Horacio o César, al final son Duarte?

IGNACIO MIER, de tropiezo en tropiezo. No, no vaya usted a pensar que le estamos echando la sal al coordinador de los diputados de Morena para la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, después del fracaso con la reforma eléctrica. No. Sucede que en una reunión en Palacio con legisladores morenistas y aliados, el poblano confundió a uno de los autores de la iniciativa, Horacio Duarte, con el priista preso César Duarte… quizá lo traicionó su pasado en el PRI. O solo fue un tropiezo más.

PABLO GÓMEZ, como le anticipamos ayer aquí, es el padre de la reforma electoral. La Consejería Jurídica de Presidencia solo se desveló un poco, pero entre el hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el jefe de las Aduanas, Horacio Duarte, se encuentran los autores de la reforma. Por cierto, nos dicen que hasta en Palacio saben que no pasará… entonces, ¿para qué tanto brinco, estando el suelo tan parejo?

MARGARITA RÍOS FARJAT pone el dedo en la llaga. Nos cuentan que en estos días en que se cumplen 15 años de que se aprobaron las reformas sobre la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, la ministra recordó algo que tuvo en mente cuando en la Corte se votó por la despenalización del aborto: “Elegí centrarme públicamente en cómo los estereotipos añaden dolor: ‘mujeres malas, egoístas, irresponsables’. El estereotipo nos aleja del entendimiento y de la verdadera vida constitucional. Entonces, es mantenernos firmes, pero sin perder el ánimo conciliador en la transformación social de nuestra época, que se encamina hacia una verdadera igualdad.”

ADÁN AUGUSTO HERNÁNDEZ LÓPEZ con un problema de identidad. Hace unas semanas el presidente López Obrador descartó a su paisano como presidenciable para el 2024. Pero muchos, como la senadora priista Claudia Anaya, vio un destape en la reunión de AMLO con diputados morenistas y aliados al preguntarles “en una especie de consulta breve, ¿díganme sí o no, verdad que tenemos un buen secretario de Gobernación?” Y vino la ovación… Ser o no ser, esa es la cuestión…