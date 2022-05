Decreto a favor del AIFA

Hace poco más de un mes se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el marco del primer mes de operaciones podemos señalar que la obra más importante del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido lo que hubiese querido.

En este mismo contexto, se anunció que se enviará un decreto oficial para reducir el número de vuelos del saturado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en un 20%, es decir pasar de 61 a 50 operaciones diarias. La saturación del AICM no es nueva, llevamos aproximadamente 20 años así, varios fueron los intentos fallidos por ampliar la capacidad aeroportuaria en la zona centro del país, incluidos Texcoco, Atenco y Toluca.

El AIFA, su flamante inauguración y el impulso presidencial para señalar que su creación es una solución inmediata es imprecisa, por decir lo menos. El nuevo aeropuerto construido por los militares en una base militar, en Santa Lucía, apenas alcanza los 6 vuelos diarios y el promedio de 102 pasajeros diarios. En el AICM el promedio diario es de 104 mil usuarios con más de mil vuelos diarios.

Durante los pasados días de asueto, según notas periodísticas, hubo más curiosos para conocer el museo del Mamut y las instalaciones del AIFA que pasajeros que tuvieran un vuelo que realizar. En días recientes las aerolíneas rechazaron la idea de incrementar el número de vuelos, si bien el decreto por ahora no incluiría vuelos comerciales, se mencionó que se evaluaría la idea en una segunda etapa.

Nadie puede estar en contra de la creación de infraestructura, al contrario. El problema del nuevo AIFA no tiene que ver con lo bien que pudo haber quedado en su construcción, incluso, los visitantes relatan que es funcional y bien hecho, el problema es mucho más profundo que presumir una obra terminada.

El gran tema de fondo es que es un elefante blanco en medio de la nada, sin transporte que permita a los pasajeros llegar de manera cómoda ni económica, sin diversidad de vuelos y sin salidas al extranjero (salvo Venezuela), en buena medida porque la Federal Aviation Administration (FAA) no ha regresado la categoría aérea número 1 a nuestro país.

López Obrador señaló durante una de sus mañaneras en septiembre del año pasado que no presionaría a las aerolineas a utilizar el AIFA, sin embargo, el anuncio del próximo decreto han puesto a pensar a más de una, pues las implicaciones de mudar más vuelos en los próximos meses a Santa Lucia se traduce en pérdidas económicas.

La obra estrella del presidente a poco más de un mes de operación no despega, el decreto es una acción que llega muy pronto. Sin embargo, mientras no existan condiciones para que sea un aeropuerto atractivo y funcional, no habrá decreto presidencial que influya en el uso del mismo y será más anecdótico que necesario.