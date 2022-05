PolíticaConfidencial Hugo López-Gatell y sus problemas con los números

HUGO LÓPEZ-GATELL está en problemas. Resulta que la OMS confirmó que el funcionario estrella de Palacio Nacional se dio vuelo escondiendo cifras de decesos por Covid, lo que le anticipó La Silla Rota desde el 20 de julio de 2020 y que retomó The Wall Street Journal. Encima de ello, la Auditoría Superior de la Federación está revisando su actuar en distintos aspectos de manejo de la pandemia… y su jefe, el doctor Jorge Alcocer ya le envió un oficio para ver si se apura a responderle a la ASF. Y lo que falta, nos dicen.

DONALD TRUMP, el amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó en privado lanzar misiles contra laboratorios de drogas ¡En México! Mark Esper, ex jefe del Pentágono, reveló en sus memorias que el ex mandatario estadounidense, al final de cuentas, no era tan amigo. Bueno, quizá ni los más fieros halcones estadounidenses se hubieran atrevido a pensarlo. Con esos amigos…

JAIME BONILLA recibió un sonoro revés por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues la sala regional en Guadalajara dejó sin efectos su reincorporación a las funciones legislativas. El haber optado por ser gobernador de Baja California es lo que se ponderó en la resolución. Por lo visto, al bajacaliforniano le hacen falta buenos asesores jurídicos, o los que tiene son muy malos, pues solo recordemos que quiso extender su mandato como gobernador y la Corte también le corrigió la plana. Puras fallas…

MARÍA ESTHER RAMOS REYES exige justicia. Ella es una ciudadana de Tabasco que permaneció en prisión dos años y tres meses en el Centro de Reinserción de Mujeres en esa entidad. Fiscales de la Fiscalía de Tabasco la acusaron con falsos hechos y testigos. Ahora ella ha demostrado su inocencia, pero los servidores públicos siguen tan campantes. ¿Alguien hará algo? Y no es caso único en el país…