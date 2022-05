Silvia Pinal y su santa voluntad

Toda la semana pasada se habló en todos los medios de comunicación y redes sociales de “Caperucita, qué onda con tu abuelita”. En primera, por indignación de varios de mis colegas que se desgarraban las vestiduras, argumentando “por qué la familia le permitía hacer eso a la Señora Silvia Pinal” que haría el ridículo.

Y para variar, salió en la portada de TVNotas una foto donde no le favorecía nada, pero nadita a la diva del cine nacional y con eso fue más que suficiente para aventar más leña a la hoguera. Entonces todos se volcaron en especulaciones, y opiniones como si de verdad hubieran estado en tercera fila viendo la obra.

Cuando anuncian que será el estreno a prensa, mi amigo Moisés Castañeda nos consigue las entradas. Por qué digo ¿cómo diablos voy a criticar algo si no lo veo? No quiero ser como los demás. Mi trabajo es ver y transmitir mi opinión, nada más. Y ni pensar en meterme con la familia Pinal, eso se me hace de quinta. Pues como ya sabrán el día de debut la señora Pinal se sintió mal y no pudo dar la tan anunciada función.

Pero el show debe de continuar, por lo que al quite salió Doña Norma Lazareno y de verdad esas son tablas, obviamente era la suplente de Silvia, pero con el vestido de cóctel que llevaba así salió a dar función; esos en mi casa se llaman tamaños.

La señora dio una función muy digna como es ella, claro se llevó todos los aplausos y ovaciones de pie. Y van mis compañeros de nuevo, “que si esto, que si el otro, que a chuchita la bolsearon” ningún chile les cuadra. En la noche ya había audios que envió su hija Sylvia Pasquel a un chat de puros compañeros de la Fuente, dando explicaciones porque ella no fue. Y viendo otros que se colaron en los medios de comunicación por parte del productor.

Haciendo un análisis de esta situación que me parece lamentable, me pregunté ¿qué carajos nos importa si la señora quiera hacer una obra infantil?, ¿Alguno de los escrutadores escribió alguna obra digna de la señora?. Y como dijo su hija ¿alguien la ha visitado en su casa? ¡Obvio no! Estamos buenos para criticar, pero proponer y ejecutar nada más no.

Y con eso no defiendo ni al productor, ni a la familia, ni a mis compañeros. Defiendo la voluntad de una señora que ama el escenario, que ama el contacto con su público y que por más de seis décadas es lo que ha hecho en su vida.

Ahora tendré que ir un domingo al teatro para verla. Por cierto esta obra la adaptó y dirigió Carlos Ignacio y participan la primera actriz Silvia Pinal, Carlos Ignacio, Iván Cochegrus, Sergio Zaldívar, Mary Paz Banquells, María Rebeca, Yolis Anaya, Rebeca Algarín, Christian Salazar y Josué Gandarillas y Norma Lazareno. Música de Iván Cochegrus.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta.

