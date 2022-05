“El Principe Azul” ¿Y cómo es él?

Por Connie Molina.

Había una vez Mónica y Juan…

Juan: educado (más por su madre que por su padre) como el hombre fuerte, caballeroso, protector (aunque con muchas carencias emocionales y poca seguridad en sí mismo), un día conoce a Mónica: atractiva, simpática, amorosa y aparentemente vulnerable. Aún cuando tenían poco de conocerse y no había pasado nada entre ellos Mónica lo buscaba frecuentemente y se reunían algunas veces para comer. Ella le había confesado que no estaba bien con su pareja con la que llevaba 5 años y lo desprotegida que se sentía; Juan cayó en la idea de qué él debía rescatarla de esa mala relación para poder vivir juntos la máxima expresión de amor, no quiero decirles el chasco que se llevó al darse cuenta de que todo era solo un juego…

Desde que somos pequeñas y pequeños las películas y cuentos de hadas nos han llenado la cabeza con ideas un tanto «fantásticas» acerca del hombre perfecto. Un estereotipado príncipe azul que llega a salvar a la princesa y que además es sumamente atractivo.

“La imagen de lo masculino asociada al príncipe azul no se puede desligar de la imagen de lo femenino como una princesa indefensa. Bellas Durmientes, Cenicientas o Blancanieves, la llegada del príncipe es la ÚNICA posibilidad de salvación.

“Además, tomando en cuenta que es él quien la elige a ella”: el clásico trueque amor/alegría por dinero/comodidad.

¿Cómo es este estereotipo?

Son hombres preparados para ello, educados en la aparente cortesía y en la conquista, crecen con el ideal de ser héroes y con la creencia de algún día rescatar a la princesa rosa que a cambio de ser salvada les colmará con una vida llena de amor y dependencia absoluta, que los valorará y les hará sentir importantes. Educados para ser fuertes, casi omnipotentes, desarrollan rasgos narcisistas de la personalidad y se vuelven controladores de las relaciones para engrandecer su imagen y su poca autoestima. El problema se presenta cuando la princesa en cuestión no valora sus cualidades de príncipe azul, lo rechaza y sufre la frustración de haber fallado a su ideal de “cómo debo ser”, generando y desatando el sentimiento de odio hacia la persona que “no lo valora”.

Afortunadamente algunos de nuestros príncipes a lo largo del tiempo se han transformado, hartos de tratar con “princesas” que no querían despertar de su sueño existencial, quienes solo querían ser rescatadas con tal de no asumir ninguna responsabilidad en el desastre vital que habían creado, y de cargar con los sueños rotos ajenos, decidieron redefinir su relación con las mujeres y dejar a un lado todas esas ideas ya caducas sobre las obligaciones impuestas a ellos sin siquiera elegirlas, liberándose de los prejuicios sociales, para convertirse en caballeros modernos que podemos conocer en cualquier lugar que frecuentemos.

Ésta es la historia de muchos hombres que tienen la capacidad de entablar relaciones amorosas más sanas al darse cuenta de que les han contado falsos cuentos de hadas.

Continuará….

Consultorio C7 Salud Mental

Teléfonos de atención:

+52.5521060923

+52.5519514858

Facebook: @c7saludmental

Instagram: @c7saludmental

Mail: c7saludmental@gmail.com