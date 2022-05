¡Nada le sale bien a Alito!

El INE ya recibió la denuncia formal de Morena contra el presidente del PRI, Alejandro Moreno , por posibles delitos electorales, ahora sólo falta que el Instituto Nacional Electoral deje de hacerse pato con tantas evidencias del dinero que pide Alito a empresarios.

Sobornó a Cinépolis con 25 millones de pesos para campaña en un video en el que se le escucha decir aludiendo a la recepción de recursos para campañas políticas no reportadas a la autoridad electoral: “¿Sabes cuántas salas de cine tiene Cinépolis?¿Cuántas crees Pepe? 6 mil. Tiene en Asia, tiene en China, tiene en África, tiene todo… imagínate güey. Oye y que te dé 25 millones de pesos. O sea, lo valoramos, eso dio. Él me dijo, hay 12 diputados de Michoacán, que es mi estado, ¿cuánto quieres que les de? Queda un mes de campaña ¿Uno o dos millones? me dijo. Dos millones son 24. Eso sí los llamó a todos, se los dio en chinga, el lunes se los dio. Eso hay que reconocerlo”. Después, el exmandatario de Campeche se quejó de que fue muy poco dinero.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores publicó a su vez en su cuenta de Twitter: “¡Les roba a los pobres y también les saca a los ricos! Tiene llenos los bolsillos y aún así dice que el dinero es muy poco. ¡No tiene vergüenza!”.

Se puede pensar que no hay muchas esperanzas de castigo ejemplar en el caso de Alito Moreno, su problema no es Morena. Es su corrupción. Censura a quienes exhiben sus actos de corrupción, cuando sus mismos actos son los que los exhiben. Hechos como estos pueden destruirles su última semana de campaña electoral.

Perderán 6 de 6 gubernaturas.

De hecho, la gran mayoría de los medios de comunicación han ignorado que el presidente del PRI extorsionó a Cinépolis para conseguir 300 millones de sobornos, logrando sólo 25. De hecho, no tenemos prensa, sino empleados del PRIAN.

Además, dice Alito Moreno que Morena quiere robarse la elección en Hidalgo… y yo le respondo que los rateros y los ladrones siempre han sido ellos; los del PRI son los que históricamente han robado elecciones, han hecho trampa, compran votos, presionan a la gente.

Andan desesperados, porque no les van a dar los números porque los vamos a golear el 5 de junio, no sólo en Hidalgo sino en el resto de los estados donde habrá elecciones; sólo están curándose en salud, pero el pueblo de Hidalgo sabe que los tramposos son ellos. Los que no vamos a dejar que nos roben la elección somos los de Morena y es el pueblo de Hidalgo que por fin acabará con un siglo de partido único en el estado.

Los del PRI no aman a México, sólo aman el dinero y el poder.

Más obvios no pueden ser: mientras que el INE cancela dos candidaturas a gobernador de Morena por supuestamente no reportar los gastos de edición de un video en Facebook, (menos de 20 mil pesos), el INE se hace pato mientras Cinépolis le entrega ilegalmente 25 millones de pesos sólo para los candidatos a diputado en Michoacán… pero el INE y la oposición continúan diciendo que el sistema electoral funciona bien y que no es necesaria una reforma electoral.

¿Se lanzará Lorenzo Córdoba con especial énfasis contra Alito Moreno que pasa charola a empresarios, como lo hizo contra la maestra Delfina Gómez? Su parcialidad es grotesca.